Leur première fois
channel
Leur première fois...Kepler Interactive
Kepler Interactive
Date de création : 2021
Directeur : Alexis Garavaryan
Éditeur : Anglais (et République de Singapour)
(Éditeur)
Par la suite (titre marquant) :
Tchia / 2023
Pacific Drive / 2024
Cat Quest III / 2024
Ultros / 2024
Bionic Bay / 2025
Clair Obscur : Expedition 33 / 2025
PROCHAINEMENT
Orbitals
Ontos
51love
,
aozora78
,
tynokarts
posted the 02/08/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
nicolasgourry
comments (1)
1
)
51love
posted
the 02/08/2026 at 10:09 AM
Orbitals
Une de mes plus grosses attentes 2026, cette ambiance, c'est ouf.
Belle cartouche indé pour Nintendo une nouvelle fois. Les mecs doivent croire au jeu pour le mettre en avant comme ça dans leur direct et pour avoir bloqué l'exclusivité, c'est un très bon signal pour la qualité du titre.
En espérant qu'il restera pas exclusif S2 très longtemps
Pas mal le tableau de chasse de Kepler quand on sait que l'entité existe que depuis 2021, premier jeu publié en 2023. Beaucoup de jeux sympathiques édité en très peu de temps
Ah et on est tous bien d'accord pour dire que le seul jeu non indé édité par Kepler c'est bien Clair Obscur hein ?
