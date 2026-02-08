Leur première fois
profile
Kepler Interactive
1
Likers
name : Kepler Interactive
group information
Leur première fois
13
Likes
Likers
name : Leur première fois
title : Leur première fois
screen name : leurpremierefois
url : http://www.gamekyo.com/group/leurpremierefois
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/26/2016
last update : 02/08/2026
description : L'idée de ce blog est d'essayer de rappeler la "première fois" d'un développeur (qui souvent donne "l'esprit" du développeur) et les autres titres marquants sortie par la suite (avec parfois la prochaine sortie).
tags :
articles : 51
visites since opening : 99461
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
Leur première fois...Kepler Interactive
Kepler Interactive
Date de création : 2021
Directeur : Alexis Garavaryan
Éditeur : Anglais (et République de Singapour)







(Éditeur)

Par la suite (titre marquant) :

Tchia / 2023



Pacific Drive / 2024



Cat Quest III / 2024



Ultros / 2024



Bionic Bay / 2025



Clair Obscur : Expedition 33 / 2025



PROCHAINEMENT


Orbitals



Ontos

    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    51love, aozora78, tynokarts
    posted the 02/08/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    51love posted the 02/08/2026 at 10:09 AM
    Orbitals

    Une de mes plus grosses attentes 2026, cette ambiance, c'est ouf.

    Belle cartouche indé pour Nintendo une nouvelle fois. Les mecs doivent croire au jeu pour le mettre en avant comme ça dans leur direct et pour avoir bloqué l'exclusivité, c'est un très bon signal pour la qualité du titre.

    En espérant qu'il restera pas exclusif S2 très longtemps


    Pas mal le tableau de chasse de Kepler quand on sait que l'entité existe que depuis 2021, premier jeu publié en 2023. Beaucoup de jeux sympathiques édité en très peu de temps

    Ah et on est tous bien d'accord pour dire que le seul jeu non indé édité par Kepler c'est bien Clair Obscur hein ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo