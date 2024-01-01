Moyenne 3,4/5

Lorsqu’il reçoit une mystérieuse lettre de Mary, son amour perdu, James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, aujourd’hui engloutie par les ténèbres. En partant à sa recherche, James affronte des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie.

Horreur, romantisme et mélancolie : un cocktail étrange qui fouille dans nos peurs les plus primaires et les plus intimes, tout en restant fidèle à l’ambiance du jeu.Rien que pour ces tableaux évoquant le grand Rob Bottin, "Retour à Silent Hill" remplit largement son pari.On peut avoir du mal à entrer dans ce labyrinthe mental jalonné d’effets sensoriels souvent envahissants. On franchit les tableaux comme on passe les étapes d’un jeu vidéo. Jusqu’à ce que la quête romanesque finisse par nous toucher, au détour d’étonnantes fulgurances visuelles.C’est la grande beauté de ce deuxième film. Là où le premier Silent Hill bâtissait une mythologie collective, Retour à Silent Hill choisit le mélo et la subjectivité malade. Gans l’avoue : on est plus proche ici de Sueurs froides que du survival. Le film devient ainsi une hallucination de deuil impossible.Ça fait vraiment mal de le dire mais avec Retour à Silent Hill, le réalisateur Christophe Gans se rapproche plus de l’abominable Silent Hill : Revelation 3D que de son propre film de 2006. Comment a t-il pu à ce point passer à côté d’un jeu qu’il aime tant ?