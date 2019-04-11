Fire Emblem Heroes

Les gagnants des précédents CYL (Ike, Lyn, Marth, Camilla...) sont pour rappel naturellement écartés.























A 3 ans de la potentielle fin de service du jeu (le Livre 10 en cours étant la première partie de Ragnarok), le jeu service Fire Emblem Heroes fête en ce 2 février son 9e anniversaire. Comme à l'habitude, un Feh Channel s'est tenu pour présenter les divers évènements de célébration.On commence par les résultats de Choisissez vos Héros (CYL en anglais). Les joueurs ont voté pour leur personnages préférés, les 4 gagnants se voient attribuer plus tard dans l'année des versions braves dont vous pourrez choisir d'obtenir 1 gratuitement.Pour le 10e CYL, c'est donc Sigurd (Genealogy of Holy War) et Sylvain (Three Houses) ainsi que Tsubasa (Tokyo Mirage Session #FE) et Azura (Fates) les gagnants de cette édition.Parmi les gros changement entre CYL9 et CYL10 :- Gros push sur les réseaux sociaux pour classer Tsubasa première cette année, passant devant Azura et Ivy.- Yunaka (Engage) tombe à 11e place (6e l'an dernier).- Nouvelles venues, Fimbulvetr (Heroes) et Kurt (Shadows) se classent dans le top 10.Autant dire que les chances de voir Engage gagner avec Diamant, Ivy et Yunaka sont faibles car l'an prochain le CYL11 devrait voir l'introduction des personnages de Fire Emblem: Fortune's Weave qui sort sur NS2 cette année, et si le jeu est autant plaisant que l'était Three Houses on va certainement voir une vague de ces personnages dans le classement dont Dietrich, Leda et Theodora sont déjà des favoris à l'heure actuelle.Mais cette année il y a eu un second vote, celui pour élire les versions "Shadows" de personnages pour FEH. Tous les personnages étaient disponibles, sauf Lyn qui a déjà une version Shadows dans le jeu. Eligibles, Ike/Edelgard/Dimitri/Corrin fille ont déjà leur version Shadows dans Fire Emblem Shadows donc on connait déjà ce à quoi ils peuvent ressembler. Les gagnants du CYL spécial Shadows sont...... Gros sweep de Three House encore une fois, presque 7 ans après la sortie du jeu les 3 protagonistes restent parmi les plus populaires et les plus demandés par la communauté FEH. Et Tsubasa, pour les mêmes raisons que plus haut.Je ne vais pas passer en revenu tous les bonus et évènements du 9e anniversaires, vous avez la vidéo en début d'article pour les joueurs qui veulent connaitres les bonus offert et les bannières de célébrations. Juste pour dire que les fans de Engage qui n'ont pas vu Ivy et Diamant gagner le CYL10 peuvent se "consoler" avec la prochaine bannière saisonnière dédiée pour la Saint Valentin avec Alear et Veyle, Céline, Louis et Hortensia.Suite à l'affaire d'un artiste qui avait avoué avoir eu des relations avec un mineur et qui s'est ainsi vu être cancel par plusieurs entreprises au Japon, Nintendo et Intelligent Systems ont enfin révélé via le site de vote "Un héros émerge 2026" (qui permet de voter pour élire l'unité de FEH qui sera offerte) les nouveaux artworks pour les personnages de Mae et Tiki estivale. On ne connait pas encore le nom du nouvel artiste.Pour finir, voici les illustrations célébrant le 9e anniversaire par divers artistes ayant contribué au jeu en 2025 :