16
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 12/31/2025
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
articles : 179
visites since opening : 363759
subscribers : 5
bloggers : 3
Ce soir à la télé...Miyazaki, un amour de haut vol...

1986



Réalisé et écrit par Hayao Miyazaki

Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse d’une pierre en pendentif aux pouvoirs magiques qui suscite bien des convoitises ? Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, l’enfant affronte une bande de pirates de l’air menée par la très pittoresque Dora, puis une armée de militaires à la solde de Muska, un gentleman machiavélique trop poli pour être honnête. Sauvée par le jeune Pazu, Sheeta se réfugie dans un village de mineurs. Là, elle tentera avec le garçon de percer le secret de ses origines pour prouver que l’histoire de Laputa, l’île merveilleuse flottant dans les airs, n’est pas une légende…


France4 à 21H05
Durée : 2H05
https://www.youtube.com/watch?v=sJXVVp_TNmI
    posted the 12/31/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
