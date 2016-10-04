Ce soir à la télé...
Ce soir à la télé...Miyazaki ne se fait guère d'illusions...

2013



Réalisé et écrit par Hayao Miyazaki

Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde.
Le Vent se lève raconte une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l’épidémie de tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle.


France4 à 21H05
Durée : 2H05
https://www.youtube.com/watch?v=Rr42rA8t9s8
    posted the 12/13/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    thejoke posted the 12/13/2025 at 06:44 PM
    Vu au cinéma à l'époque, je n'ai pas du tout accroché.
    pimoody posted the 12/13/2025 at 07:23 PM
    Un de mes films préférés tout confondu.
    Top 3 sans problème. Chef d’oeuvre.
