creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 11/30/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
Ça fout quoi sous ce temps ?
    posted the 11/30/2025 at 10:02 AM by kevisiano
    jenicris posted the 11/30/2025 at 10:07 AM
    Left 4 Dead 2 PC
    BF6 PS5
    EA SPORTS WRC 24 PS5
    Warhammer: Vermintide 2
    Alan Wake 2 PS5
    adamjensen posted the 11/30/2025 at 10:33 AM
    TimeSplitters Rewind
    ratchet posted the 11/30/2025 at 10:33 AM
    ZA (bientôt fini le shiny dex!) et Hyrule !
    rbz posted the 11/30/2025 at 10:35 AM
    Ffiv et c'est trop bien.

    Jai reçu ma steam deck

    La s2 étant tellement décevante que je préfère aller chez la concurrence
    wazaaabi posted the 11/30/2025 at 10:47 AM
    Silksong encore et toujours sur Switch 2
    J’avance doucement dans l’acte 3 .
    tylercross posted the 11/30/2025 at 11:06 AM
    J'ai retenté Where winds meet ... Mais définitivement je n'y arrive pas. Recolter des centaines de récompenses différentes pour ne toujours pas savoir à quoi elles servent au bout de 6 heures de jeu ... Sans moi. Et le gameplay n'a rien non plus de vraiment plaisant
    Par contre j'ai lancé l'alpha de Soulframe ... Et là on tient quelque chose de vraiment bien avec un super univers.
    J'ai fini aussi Slots & Daggers, petit rogue / roulette sympa.
    churos45 posted the 11/30/2025 at 11:33 AM
    J'ai commencé Ninja Gaiden 4 mais j'ai arrêté car j'étais pas trop chaud.
    À la place j'ai lancé Dragon's Dogma Dark Arisen que j'ai eu pour 3€
    killia posted the 11/30/2025 at 11:43 AM
    rbz ah yess tu vas vraiment avoir un panel de jeux très variés à jouer. Surtout en rétro et en bidouillant y a moyen d'avoir les emulateurs qu’il faut pour tester des jeux non portés.

    Mais je pense que c'est les indé sur le store Steam qui rend la console totalement rentable.

    Perso, je suis de retour sur Absolum que je veux faire à 100% et Hades dont je vois enfin la fin du 1er run.

    Et beaucoup de Trails in the Sky 1st
    icebergbrulant posted the 11/30/2025 at 11:50 AM
    Platine de Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicles, un bonheur de l’avoir re-parcouru après l’avoir acheté il y a + de 20 ans sur PS1 dans un magasin d’import
    pcverso posted the 11/30/2025 at 12:13 PM
    Bf 6 sur pc
    Ff16 sur pc
    Of ash and steel ma pépite de la semaine sur pc .
    J'ai reçu ma steam deck oled et du coup jai jouer a dbz sparking zero et ninja gaiden 2 black dessus .
    cyr posted the 11/30/2025 at 12:21 PM
    Toujours sur xenoblade X.......mais je cais arrêter de chercher a faire des skell niveau 60. Faut obligatoirement faire des missions chronométrer, tes perso redescende au niveau 60. Les skells interdit....
    Bref je meurs sans arriver a faire baisser plus de 1/10 eme la barre de vie...

    Je vais finir le mode histoire et en arrêter là pour ce jeux
    zekk posted the 11/30/2025 at 12:21 PM
    Fini the outers World 2 que j'ai beaucoup aimé un peu d'Arc riders et de split faction

    Je cherche mon prochain jeu solo
    natedrake posted the 11/30/2025 at 01:12 PM
    Donkey Kong Country Returns. Et jeudi prochain, Metroid Prime 4.
    vohmp posted the 11/30/2025 at 01:34 PM
    Dq3 hd 2d,commencer en normal mais je galère a partir de la pyramide donc bon passé en facile.
    marcelpatulacci posted the 11/30/2025 at 01:37 PM
    Je fini l'année avec Ass Attorney 6 Sprite of Jus
