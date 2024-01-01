25 Novembre 2026

Réalisé par Francis Lawrence : La série des Hunger Games / Marche ou crèveSynopsis : Alors que le jour se lève sur les 50e Hunger Games annuels, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur du Quarter Quell, deux fois plus de tributs seront tirés au sort. Dans le District 12, Haymitch Abernathy essaie de ne pas trop penser à ses chances. Tout ce qui lui importe est d'être avec la fille qu'il aime. Mais lorsque qu'il est appelé, tous ses rêves s'effondrent. Il est arraché à sa famille et à son amour, transporté au Capitole avec les trois autres tributs du District 12 : une jeune amie qui est presque une sœur pour lui, un parieur compulsif, et la fille la plus prétentieuse de la ville. Alors que les Jeux commencent, Haymitch comprend qu'il a été piégé pour échouer. Mais il est prêt à se battre... et faire en sorte que ce combat résonne bien au-delà de l'arène.