J'aime me faire des films
group information
Critiques Cinéma
8
Likes
Likers
name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
url : http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 11/20/2025
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles : 186
visites since opening : 400451
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
members (2)
more members
[Bande Annonce) H.G : Lever de soleil sur la moisson


Réalisé par Francis Lawrence : La série des Hunger Games / Marche ou crève

Synopsis : Alors que le jour se lève sur les 50e Hunger Games annuels, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur du Quarter Quell, deux fois plus de tributs seront tirés au sort. Dans le District 12, Haymitch Abernathy essaie de ne pas trop penser à ses chances. Tout ce qui lui importe est d'être avec la fille qu'il aime. Mais lorsque qu'il est appelé, tous ses rêves s'effondrent. Il est arraché à sa famille et à son amour, transporté au Capitole avec les trois autres tributs du District 12 : une jeune amie qui est presque une sœur pour lui, un parieur compulsif, et la fille la plus prétentieuse de la ville. Alors que les Jeux commencent, Haymitch comprend qu'il a été piégé pour échouer. Mais il est prêt à se battre... et faire en sorte que ce combat résonne bien au-delà de l'arène.

25 Novembre 2026

PS : Bande Annonce VOST
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    shinz0
    posted the 11/20/2025 at 03:20 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    shinz0 posted the 11/20/2025 at 03:30 PM
    Pas mal du tout

    J'avais bien aimé le dernier opus : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo