Thief VR : Legacy of Shadow
name : Thief VR : Legacy of Shadow
platform : PC
editor : N.C
developer : Maze Theory
genre : Infiltration
other versions : Playstation 5
Casque VR
description : Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
articles : 109
[PSVR2/SVR/Q2&3] Thief VR : L.O.S / Gameplay




Éditeur : Vertigo Games
Développeur : Maze Theory
Genre : Action
Prévu sur PSVR2/SteamVR/Quest2&3
Date de sortie : 2025
Langue : Anglais

Une ville d’ombres dirigée par les puissants et crainte par les opprimés. Ses toits sont un labyrinthe au-dessus de ruelles sinueuses. Les gardes rodant sans relâche font respecter la volonté de fer du Baron Ulysses Northcrest, un tyran qui éradique les rebelles.
Vous êtes Magpie, une voleuse rusée orpheline, par la faute de Northcrest. Pour survivre dans la rue, elle a dû voler… Jusqu’à découvrir un artéfact, contenant un héritage du passé. Utilisez des mécaniques VR immersives pour voler et esquiver les forces contrôlant la ville. Exposez ses secrets et un complot menaçant ses fondations.


    posted the 09/30/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    solarr posted the 09/30/2025 at 06:31 PM
    L'un de ces jeux PC mythiques qui débarque en VR
    soulfull posted the 09/30/2025 at 09:26 PM
    J'espère que Capcom n'oubliera pas de rendre Resident Evil requiem compatible Psvr2
