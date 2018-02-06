Éditeur : Vertigo Games

Développeur : Maze Theory

Genre : Action

Prévu sur PSVR2/SteamVR/Quest2&3

Date de sortie : 2025

Langue : Anglais

Une ville d’ombres dirigée par les puissants et crainte par les opprimés. Ses toits sont un labyrinthe au-dessus de ruelles sinueuses. Les gardes rodant sans relâche font respecter la volonté de fer du Baron Ulysses Northcrest, un tyran qui éradique les rebelles.Vous êtes Magpie, une voleuse rusée orpheline, par la faute de Northcrest. Pour survivre dans la rue, elle a dû voler… Jusqu’à découvrir un artéfact, contenant un héritage du passé. Utilisez des mécaniques VR immersives pour voler et esquiver les forces contrôlant la ville. Exposez ses secrets et un complot menaçant ses fondations.