Fire Emblem Shadows

Le gameplay de Fire Emblem Shadows combine stratégie en temps réel et déduction sociale.

L'un des trois alliés participant à chaque bataille est secrètement un disciple perfide de l'ombre. Les joueurs choisissent d'incarner soit un disciple de la lumière, dont le but est de trouver son chemin dans le labyrinthe, soit un disciple de l'ombre.



Après la bataille initiale, les joueurs votent pour déterminer qui, selon eux, est le disciple perfide des ténèbres. Le résultat du vote détermine si la bataille suivante sera plus favorable ou plus difficile. La capacité des disciples de la lumière à découvrir le traître, ou celle du disciple des ténèbres à tromper les autres, est déterminante pour le déroulement de la bataille suivante.