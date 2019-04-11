Comme promis en début d'année (voir ici), Nintendo continue d'explorer le marché mobile avec un nouveau jeu mobile Fire Emblem axé multijoueur : Fire Emblem Shadows. Teasé sur Nintendo Today hier dans la soirée, le jeu est disponible dès à présent sur iOS et Android.
Le jeu est un dérivé du gameplay classique (c'est un spin-off). Désormais c'est du temps réel et ici le concept est que 3 joueurs jouent en même temps sur une carte en vue isométriques où des monstres attaquent les joueurs mais parmi eux il y a un traite qui doit torpiller les 2 autres joueurs. Une fois la carte terminé, un vote pour designer le traite commence. Si les 2 joueurs désignent le bon coupable, ils ont le double de bonus pour la seconde partie qui consiste à éliminer le traite transformé en monstre ou bien à ce dernier de tuer les 2 autres.
Chaque personnage a ainsi une apparence humaine avec des attribues animalisés (rappelant les Laguz de Fire Emblem: Path of Radiance), et une version monstre basée sur l'animal en question.
Quant à l'histoire : Le scénario est assez classique, on suit les aventures de Kurt, un jeune prince d'un royaume qui est tombé au main de l'ennemi et doit fuir guidé par ses vassaux. Mais en chemin, Kurt commence à avoir des rêves où ses alliés le trahissent et ou lui-même les trahi également. Ainsi le doute commence à s'installer...
Le concept est assez simple sur papier, c'est Fire Emblem avec le game-design du jeu social du Loup-Garou dont le jeu vidéo Among Us a popularisé dernièrement grâce aux streamers Twitch. Mais au vu des premières réactions sur les réseaux sociaux difficile de savoir si cela va convaincre les joueurs et surtout les fans de Fire Emblem à rester actif.
Nintendo diffuse également une vidéo pour présenter le premier passe saisonnier du jeu, qui permettra aux joueurs de récupérer une des fan-favorite de la série : Lyn de Fire Emblem: The Blazing Blade. Sachez que Dimitri de Three Houses est également présent, d'autres personnages de la série devraient donc arriver.
Le gameplay de Fire Emblem Shadows combine stratégie en temps réel et déduction sociale.
L'un des trois alliés participant à chaque bataille est secrètement un disciple perfide de l'ombre. Les joueurs choisissent d'incarner soit un disciple de la lumière, dont le but est de trouver son chemin dans le labyrinthe, soit un disciple de l'ombre.
Après la bataille initiale, les joueurs votent pour déterminer qui, selon eux, est le disciple perfide des ténèbres. Le résultat du vote détermine si la bataille suivante sera plus favorable ou plus difficile. La capacité des disciples de la lumière à découvrir le traître, ou celle du disciple des ténèbres à tromper les autres, est déterminante pour le déroulement de la bataille suivante.
De son coté, aucun mot dessus mais Fire Emblem Heroes continuera évidemment d'être soutenu avec de nouveaux contenus, le jeu mobile qui a fêté ses 8 ans cette année et reste le seul succès de Nintendo sur ce marché.