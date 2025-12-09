accueil
ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
Who likes this ?
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
09/12/2025
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
422
visites since opening :
2074199
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
One Piece 1160
https://mangamoins.shaeishu.co/?scan=OP1160
tags :
1
Like
Who likes this ?
sorakairi86
posted the 09/12/2025 at 02:20 PM by
yanssou
comments (
5
)
yanssou
posted
the 09/12/2025 at 02:20 PM
Petit erreur de ma part
malroth
posted
the 09/12/2025 at 02:51 PM
DINGUEURIE bordel
le Big 5 : Rocks, Roger, Garp, Chevaliers divins et Dragon
kikoo31
posted
the 09/12/2025 at 02:59 PM
Dragon a servit énormémént
bladagun
posted
the 09/12/2025 at 05:51 PM
Garp a fait dragon
Dragon a sauvé shanks
Shanks a donné le nika nika no mi à Luffy
Garp a donc fait de Luffy un pirate, si il savait...
kadaj68800
posted
the 09/12/2025 at 10:02 PM
J'aime bien le côté comique qu'il donne à Roger
