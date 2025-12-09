ONE PIECE Gamekyo team
La one piece team
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 09/12/2025
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 422
visites since opening : 2074199
subscribers : 49
bloggers : 9
members (49)
One Piece 1160
https://mangamoins.shaeishu.co/?scan=OP1160
    sorakairi86
    posted the 09/12/2025 at 02:20 PM by yanssou
    comments (5)
    yanssou posted the 09/12/2025 at 02:20 PM
    Petit erreur de ma part
    malroth posted the 09/12/2025 at 02:51 PM
    DINGUEURIE bordel

    le Big 5 : Rocks, Roger, Garp, Chevaliers divins et Dragon
    kikoo31 posted the 09/12/2025 at 02:59 PM
    Dragon a servit énormémént
    bladagun posted the 09/12/2025 at 05:51 PM
    Garp a fait dragon
    Dragon a sauvé shanks
    Shanks a donné le nika nika no mi à Luffy
    Garp a donc fait de Luffy un pirate, si il savait...
    kadaj68800 posted the 09/12/2025 at 10:02 PM
    J'aime bien le côté comique qu'il donne à Roger
