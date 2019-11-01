Plus que quelques heures séparent les fans de la série Borderlands d'une nouvelle aventure qui se déroulera sur Kairos, où règne d'une main de fer Timekeeper. Les premières critiques indiquent que le jeu est réussi. Si vous hésitez encore à l'acheter, la bande-annonce de lancement ci-dessous pourrait vous aider à vous décider. Le jeu Borderlands est disponible sur PC et demain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il sera également disponible le 3 octobre sur la Nintendo Switch 2.
Sur Steam Borderlands 4 grimpe déjà dans le classement des jeux les plus joués avec un nombre de joueurs simultanés supérieur à tous les autres jeux Borderlands.
Au moment de la publication de cet article, le looter shooter de Gearbox comptait plus de 200.000 joueurs simultanés sur Steam, ce qui en fait le sixième jeu le plus joué sur la plateforme de Valve. Pour mettre les choses en perspective, Borderlands 2 a atteint un pic de 124 678 joueurs simultanés sur Steam il y a 13 ans, Borderlands 3 a atteint un pic de 93 820 joueurs il y a cinq ans et demi, et Borderlands: The Pre-Sequel a atteint 68 238 joueurs il y a 10 ans. Borderlands Game of the Year Edition a atteint un pic de 23 655 joueurs.
Seule ombre au tableau de ce lancement , le jeu démarre avec 55 % d'avis négatifs sur Steam.
J'imagine, comme toujours, les versions console seront bien meilleur,mais bon, si d'ici une semaine c'est pas réglé, la communauté PC(steam, twitch, youtube etc) va tellement descendre le jeu que ça lui fera une très mauvaise pub et il sera vite oublié.
kratoszeus Oui comme dit plus haut, ne te lance pas dans un débat que tu ne peux pas gagner ou argumenter le plus, c'est peine perdu.
avec l'arrivé des techniques d'IA y aura plus aucune difference à l'avenir avec le pc
Oui....et non. Au final y aura toujours cette différence de performance, de résolution, d'add-on, de mods, de personnalisation tout court, de prix de jeu, d'accès anticipé et j'en passe...
Si tu parles de visuel pur, oui, on a, et atteindra un plafond de verre, mais peux tu en dire autant des points que j'ai souligné ?
Une PS5 Pro est en vente, et tout ce que j'entends, c'est que ça fait pas une grosse diff....je sais pas il est où ton avenir des consoles que tu vois, mais j'espère que c'est pas au delà d'une PS6 car autant rester sur PC alors.
Et cerise sur le gâteau, les exclus n'existeront plus sur console...sauf Nintendo.
Laisse les jouer à 30fps en low.
Regarde le, il mordrait presque !
Pour le moment j’ai rarement joué à 30fps sur console depuis 5 ans
Donc il t'arrives (et ça arrivera encore) d'être contraint de jouer en 30FPS....mais quel idiot ma parole, tu rapportes ce que je souligne
Le pc c'est l'arnaque absolu avec les prix des composants d'aujourd'hui.
Si tu fais tes courses sur MATERIEL.NET , mec je peux rien pour toi
prix des jeux ?
On paie toujours moins que vous, c'est pas nouveau. CDKEY est un site qui va te donner les bons plans.
impossible de revendre
On peut test un jeu 2H et se faire rembourser, tu peux ? Non, tu vas certes passer par la case occasion et perdre de l'argent, pas nous. Et si tu veux faire ta pince, on piratte, tu peux ? Non
Paie ta carte graphique entrée de gamme le prix d'une console neuve.
Tu dois penser fièrement qu'il y a que NVIDIA sur le marché, quand je dis que t'es bête comme tes pieds, t'as pas changé
Et arête de critiquer les consoles
Et tu vas faire quoi ?????????
Je critique ce qui est à critiquer. Et pour ta gouverne, tes exclus, arrivent sur PC, et demain, ça arrivera plus vite que prévu.
Mais oui le PC c'est l'arnaque absolu, un système qui te prend pas pour un pigeon et te bloque dans un écosystème.
Idiot du village.
C'est la poêle qui se moque du chaudron
Reviens quand tu auras pris en maturité, histoire qu'on débate sérieusement, de façon O-B-J-E-C-T-I-V-E ce qui est déjà inquiétant vu ton âge, surtout que tu parles comme un fanatique, je déteste les fanas...aucun sens morale.