name : Borderlands 4
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : Gearbox Software
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Le Bazar de l'information
14
Likes
Likers
name : Le Bazar de l'information
title : Le Bazar de l'information
screen name : bazar
url : http://www.gamekyo.com/group/bazar
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 09/11/2025
description : .
tags :
articles : 36
visites since opening : 555364
subscribers : 3
bloggers : 1
Borderlands 4 dévoile son trailer de lancement
Borderlands


Plus que quelques heures séparent les fans de la série Borderlands d'une nouvelle aventure qui se déroulera sur Kairos, où règne d'une main de fer Timekeeper. Les premières critiques indiquent que le jeu est réussi. Si vous hésitez encore à l'acheter, la bande-annonce de lancement ci-dessous pourrait vous aider à vous décider. Le jeu Borderlands est disponible sur PC et demain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il sera également disponible le 3 octobre sur la Nintendo Switch 2.



Sur Steam Borderlands 4 grimpe déjà dans le classement des jeux les plus joués avec un nombre de joueurs simultanés supérieur à tous les autres jeux Borderlands.

Au moment de la publication de cet article, le looter shooter de Gearbox comptait plus de 200.000 joueurs simultanés sur Steam, ce qui en fait le sixième jeu le plus joué sur la plateforme de Valve. Pour mettre les choses en perspective, Borderlands 2 a atteint un pic de 124 678 joueurs simultanés sur Steam il y a 13 ans, Borderlands 3 a atteint un pic de 93 820 joueurs il y a cinq ans et demi, et Borderlands: The Pre-Sequel a atteint 68 238 joueurs il y a 10 ans. Borderlands Game of the Year Edition a atteint un pic de 23 655 joueurs.

Seule ombre au tableau de ce lancement , le jeu démarre avec 55 % d'avis négatifs sur Steam.


    posted the 09/11/2025 at 08:35 PM by negan
    comments (19)
    ravyxxs posted the 09/11/2025 at 08:51 PM
    altendorf jaysennnin Oooh j'ai parlé trop vite...le jeu est une purge niveau optimisation sur PC sur Steam....Pour le coup c'est vraiment bizarre ces notes de la presse qui sont tiré de la version PC. Jeu buggé, ça crash, et pire combo = UE5 + DENUVO. Des 5090 en PLS, faut le faire...

    J'imagine, comme toujours, les versions console seront bien meilleur,mais bon, si d'ici une semaine c'est pas réglé, la communauté PC(steam, twitch, youtube etc) va tellement descendre le jeu que ça lui fera une très mauvaise pub et il sera vite oublié.
    kinectical posted the 09/11/2025 at 09:16 PM
    Paraît que le jeu n’as pas de FOV sur console en plus aucun option pour le motion blur ni le film grain ce qui rend le jeu hyper deguelasse d’après les commentaire et aussi de ce que je voit sur YouTube bref pas d’achat day one et meme avant un bon 1 an MINIMUM
    kratoszeus posted the 09/11/2025 at 09:53 PM
    ravyxxs les joies du gaming pc
    ravyxxs posted the 09/11/2025 at 10:30 PM
    kratoszeus Ca reste et restera toujours mieux que les consoles. Un patch ou deux et c'est réglé, on est pas sur un scénario où c'est IMPOSSIBLE à lancer (genre FF15 WINDOWS EDITION), juste que si tu veux jouer tout au max, t'es mort dans le film...5090 tu tournes pas à 4K60....
    patrickleclairvoyant posted the 09/11/2025 at 10:50 PM
    ravyxxs on y crois
    skuldleif posted the 09/11/2025 at 10:51 PM
    kinectical ah ouep?! chaud , bon bah on va patienter
    kinectical posted the 09/11/2025 at 11:15 PM
    skuldleif yep sur Reddit j’ai vue ça paraît que ces pas très agréable a loeil pour ceux qui n’aime pas le motion blur (comme moi) le mélange du FOV très bas et motion blur donne des maux de coeur lol
    kratoszeus posted the 09/12/2025 at 01:12 AM
    ravyxxs onva pas repartir sur un débat, tout depend de tes besoins et critères. je suis parfaitement satisfait de ma ps5 qui fait tourner tous les jeux que j achete dans de très bonne condition et avec l'arrivé des techniques d'IA y aura plus aucune difference à l'avenir avec le pc
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 01:38 AM
    patrickleclairvoyant On y croit de quoi ? Il faudrait que tu développes. Le PC face aux consoles ? Bordel me lance pas dans un débat où je vais juste te balancer 800 arguments contre 20 si c'est le cas, stp merci.

    kratoszeus Oui comme dit plus haut, ne te lance pas dans un débat que tu ne peux pas gagner ou argumenter le plus, c'est peine perdu.

    avec l'arrivé des techniques d'IA y aura plus aucune difference à l'avenir avec le pc

    Oui....et non. Au final y aura toujours cette différence de performance, de résolution, d'add-on, de mods, de personnalisation tout court, de prix de jeu, d'accès anticipé et j'en passe...

    Si tu parles de visuel pur, oui, on a, et atteindra un plafond de verre, mais peux tu en dire autant des points que j'ai souligné ?

    Une PS5 Pro est en vente, et tout ce que j'entends, c'est que ça fait pas une grosse diff....je sais pas il est où ton avenir des consoles que tu vois, mais j'espère que c'est pas au delà d'une PS6 car autant rester sur PC alors.

    Et cerise sur le gâteau, les exclus n'existeront plus sur console...sauf Nintendo.
    shambala93 posted the 09/12/2025 at 05:25 AM
    ravyxxs
    Laisse les jouer à 30fps en low.
    patrickleclairvoyant posted the 09/12/2025 at 06:53 AM
    ravyxxs pas besoin de faire un pavé et de trop parler. On y a tous à ton argument c’est tout
    patrickleclairvoyant posted the 09/12/2025 at 06:54 AM
    shambala93 Pour le moment j’ai rarement joué à 30fps sur console depuis 5 ans
    shambala93 posted the 09/12/2025 at 07:33 AM
    ravyxxs
    Regarde le, il mordrait presque !
    lefab88 posted the 09/12/2025 at 08:16 AM
    shambala93
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 02:21 PM
    patrickleclairvoyant Arrête de bégayer et parle français s'il te plaît, j'ai rien compris encore une fois

    Pour le moment j’ai rarement joué à 30fps sur console depuis 5 ans


    Donc il t'arrives (et ça arrivera encore) d'être contraint de jouer en 30FPS....mais quel idiot ma parole, tu rapportes ce que je souligne
    kratoszeus posted the 09/12/2025 at 05:26 PM
    ravyxxs prix des jeux ? Mdr c'est 70 euros sur steam, impossible de revendre vu que r as pas de marché physique. Bref laisse tombé t es ko d'avances. Paie ta carte graphique entrée de gamme le prix d'une console neuve. Et arête de critiquer les consoles. Le pc c'est l'arnaque absolu avec les prix des composants d'aujourd'hui.
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 05:47 PM
    kratoszeus Tu sais depuis le Discord, je me suis toujours demandé si tu avais changer avec le temps...bordel t'es toujours aussi bête sur certains sujet toi

    Le pc c'est l'arnaque absolu avec les prix des composants d'aujourd'hui.

    Si tu fais tes courses sur MATERIEL.NET , mec je peux rien pour toi

    prix des jeux ?

    On paie toujours moins que vous, c'est pas nouveau. CDKEY est un site qui va te donner les bons plans.

    impossible de revendre

    On peut test un jeu 2H et se faire rembourser, tu peux ? Non, tu vas certes passer par la case occasion et perdre de l'argent, pas nous. Et si tu veux faire ta pince, on piratte, tu peux ? Non

    Paie ta carte graphique entrée de gamme le prix d'une console neuve.

    Tu dois penser fièrement qu'il y a que NVIDIA sur le marché, quand je dis que t'es bête comme tes pieds, t'as pas changé

    Et arête de critiquer les consoles

    Et tu vas faire quoi ?????????

    Je critique ce qui est à critiquer. Et pour ta gouverne, tes exclus, arrivent sur PC, et demain, ça arrivera plus vite que prévu.

    Mais oui le PC c'est l'arnaque absolu, un système qui te prend pas pour un pigeon et te bloque dans un écosystème.

    Idiot du village.
    kratoszeus posted the 09/12/2025 at 06:37 PM
    ravyxxs que des arguments de merdes, entre piratage, cdkey etc mdr t es perdu monngars. Le fan boy pc. 500 euros une carte graphique entrée de gamme. 70euros les jeux sur steams. Mdr et dans tout ca incapablende faire tourner correctement les derniers jeux de manière stable en 60 fps. Mdr . C'est les joueurs pc qui se font le plus enfilé dans l'affaire. NVIDIA vous la met bien profonde et vous en redemandez
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 07:35 PM
    kratoszeus que des arguments de merdes


    Paie ta carte graphique entrée de gamme le prix d'une console neuve. Et arête de critiquer les consoles. Le pc c'est l'arnaque absolu avec les prix des composants d'aujourd'hui.


    C'est la poêle qui se moque du chaudron

    Reviens quand tu auras pris en maturité, histoire qu'on débate sérieusement, de façon O-B-J-E-C-T-I-V-E ce qui est déjà inquiétant vu ton âge, surtout que tu parles comme un fanatique, je déteste les fanas...aucun sens morale.
