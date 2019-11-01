Bien que nous attendions toujours la date de sortie de PowerWash Simulator 2, nous pouvons désormais l'ajouter à notre liste des prochains jeux Game Pass. Tout comme le premier, la suite a été confirmée Day One dans le Xbox Game Pass, parallèlement à l'annonce d'une fenêtre de sortie prévue pour l'automne 2025.
Dans Powerwash Simulator 2, vous aurez une nouvelle campagne à jouer, où vous pourrez découvrir davantage de mystères de Muchingham. Vous pouvez vous attendre à de nouveaux lieux, de nouvelles missions en plusieurs étapes qui débloquent d'autres zones au fur et à mesure que vous nettoyez, une gamme de nouveaux outils, dont un tout nouveau matériel de descente en rappel et une nacelle élévatrice, et cette fois-ci, vous aurez même une base que vous pourrez décorer avec des bibelots et des meubles que vous collecterez au cours de votre aventure.
En plus de cela, PowerWash Simulator 2 prend en charge le mode coopératif en écran partagé, et pour le mode multijoueur en ligne, FuturLab a confirmé que la progression de la campagne est partagée.