profile
PowerWash Simulator 2
0
Likers
name : PowerWash Simulator 2
platform : PC
editor : N.C
developer : FuturLab
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Xbox
14
Likes
Likers
name : Xbox
title : ajouter un titre
screen name : xboxgamekyo
url : http://www.gamekyo.com/group/xboxgamekyo
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 08/20/2025
description : .
tags :
articles : 32
visites since opening : 541556
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
all
PowerWash Simulator 2 rejoindra le Xbox Game Pass cette année
PowerWash Simulator


Bien que nous attendions toujours la date de sortie de PowerWash Simulator 2, nous pouvons désormais l'ajouter à notre liste des prochains jeux Game Pass. Tout comme le premier, la suite a été confirmée Day One dans le Xbox Game Pass, parallèlement à l'annonce d'une fenêtre de sortie prévue pour l'automne 2025.




Dans Powerwash Simulator 2, vous aurez une nouvelle campagne à jouer, où vous pourrez découvrir davantage de mystères de Muchingham. Vous pouvez vous attendre à de nouveaux lieux, de nouvelles missions en plusieurs étapes qui débloquent d'autres zones au fur et à mesure que vous nettoyez, une gamme de nouveaux outils, dont un tout nouveau matériel de descente en rappel et une nacelle élévatrice, et cette fois-ci, vous aurez même une base que vous pourrez décorer avec des bibelots et des meubles que vous collecterez au cours de votre aventure.

En plus de cela, PowerWash Simulator 2 prend en charge le mode coopératif en écran partagé, et pour le mode multijoueur en ligne, FuturLab a confirmé que la progression de la campagne est partagée.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/20/2025 at 07:21 PM by negan
    comments (2)
    negan posted the 08/20/2025 at 07:24 PM
    Le GOTY est la
    zampano posted the 08/20/2025 at 07:46 PM
    Ça c’est bon ça
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo