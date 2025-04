Réalisé et écrit par Zach Cregger : Barbare(C'est le réalisateur du prochain Resident Evil)synopsis : Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement lamême nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine dece phénomène inexpliqué.

posted the 04/29/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry