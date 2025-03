1997Réalisé par Mike Newell : Quatre Mariages et un enterrement / Harry Potter et la Coupe de feu / Prince of Persia : Les Sables du TempsEn 1978 a New York, l'agent special Joe Pistone est designe par le FBI pour infiltrer le clan Bonanno, une des familles les plus puissantes de la cote Est. Il contacte un modeste porte-flingue de l'organisation, Lefty Ruggiero, aupres duquel il se fait passer pour un specialiste en joaillerie du nom de Donnie Brasco. Coupe de son milieu, Donnie va peu a peu s'identifier a ceux qu'il doit detruire.Pacino / Depp sont parfait.Une mise en scène sobre mais qui va à l'essentiel.Tiré d'une histoire vrai.La conclusion qui en dit long (et qui explique le choix de mon titre d'article)