Date de sortie : Mars 2025

Par le co-réalisateur, Duke Johnson de Anomalisa.Produit par Charlie Kaufman qui est le scénariste de Dans la peau de John Malkovich / Anomalisa et co-scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind.Synopsis : Paul Cole se retrouve bloqué dans une petite ville mystérieuse où il a oublié son identité et les raisons de sa présence. Sans identité ni but, il commence à zéro et entame une relation avec la costumière du coin, Edna. Tandis que des fragments de son passé émergent peu à peu, il tente de retrouver la voie du retour, mais le temps est trompeur, les apparences sont trompeuses et il est difficile de savoir laquelle de ses identités est réelle.