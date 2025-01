Moyenne 3,7/5

Tokyo, début des années 1940. Tetsuko, que tout le monde appelle Totto-Chan, est une petite fille pleine de vie qui mène la vie dure à son institutrice, qui finit par la renvoyer. Ses parents décident de l’inscrire à Tomoe, une école pas comme les autres où de vieux wagons font office de salles de classe. Son directeur y met l'accent sur l'indépendance et la créativité des enfants. Tandis que la Japon s'enfonce dans la guerre, Totto-Chan va découvrir que les petites expériences de la vie sont plus importantes que les leçons.

Dans cette ode à l’indépendance et à l’espièglerie, la beauté faussement naturaliste du dessin évoque avec justesse la perte tragique de l’innocence. Superbe.Au final, ce mélange fait mouche et sert un bien joli récit pour les plus jeunes…Une merveille, à savourer à partir de 9 ans.Adapté d’un best-seller de la Japonaise Tetsuko Kuroyanagi, « Totto-Chan, la petite fille à la fenêtre », de Shinnosuke Yakuwa, est un plaidoyer pour la paix et la tolérance qui séduira petits et grands.Armé d’une animation canon (les mimiques de Totto, sans cesse en mouvement, sont irrésistibles), le film profite de ses envolées les plus lyriques pour vous confronter comme son héroïne à l’expérience du deuil avec une franchise désarmante.Ni comédie, ni mélo, mais un peu des deux à la fois, cette tendre ode à la différence reconstitue aussi avec minutie et sensibilité les difficultés du quotidien en temps de guerre.