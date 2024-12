Et maintenant, l'histoire originale arrive enfin à Erbaf ! C'est un pays paisible, mais cette tranquillité est brisée par l'apparition d'un certain homme ! Pendant ce temps,d'étranges événements se produisent également dans d'autres mers !Cet homme commence enfin à bouleverser le monde ! Respirez profondément maintenant, car vous pourriez ne pas pouvoir suivre ce qui vient après !

Annoncé à la Jump Festa qui s'est tenu le week-end dernier, l'anime qui était en pause reviendra le 6 avril prochain pour la partie 2 de l'arc d'EggHead et sera maintenant diffusé tard le soir au Japon.Par la même occasion, le comédien Subaru Kimura (Aoi Todo dans l'anime Jujutsu Kaisen) remplace Kazuki Yao pour la nouvelle voix de Franky.Pendant qu'un nouveau film One Piece est officiellement en préparation sans plus de précisions, Eiichirō Oda nous fait part de son message pour 2025 et concernant le manga, beaucoup d'actions sont à prévoir.2025 sera aussi le retour du live action et Netflix a récemment partagé un echange entre Iñaki Godoy, (Monkey D. Luffy) et Eiichiro Oda, sur le tournage en Afrique du Sud.