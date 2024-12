Depuis la toute première apparition du personnage en 2005 , Kazuki Yao qui double le personnage de Franky quitte le Sunny et son remplaçant ne tardera pas à arriver , et sera annoncé durant la Jump Festa 2025 le 22 décembre prochain.Sans raison particulière , Kazuki Yao quitte l'aventure avec tristesse , des remerciements s'imposent tout en lui souhaitant une bonne continuation.

« L’heure d’une séparation douloureuse est arrivée. Après près d’un quart de siècle à marcher ensemble dans la vie, je dois dire adieu à ce compagnon… J’ai le sentiment qu’un trop grand écart s’est formé entre moi et la vision que j’avais de Franky… Ainsi, j’ai décidé de descendre du Sunny. C’est frustrant ! C’est triste !! Je suis vraiment désolé, mais nous avons trouvé un SUPER successeur pour reprendre ma place ! Rendez-vous le 22 décembre à la Jump Festa pour le rencontrer. ».

posted the 12/08/2024 at 05:42 PM by yanssou