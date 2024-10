Date de sortie : 6 Novembre 2024

Réalisé et écrit par Coralie Fargeat : RevengeSynopsis : Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit :THE SUBSTANCEIl a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite.Respectez les instructions :VOUS ACTIVEZ une seule foisVOUS STABILISEZ chaque jourVOUS PERMUTEZ tous les sept jours sans exception.Il suffit de partager le temps. C’est si simple, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?