Moyenne 3,6/5

Une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Mais ce séjour qui s’annonçait idyllique se transforme rapidement en atroce cauchemar.

-INT 12 ansDans un excellent long métrage d’épouvante, James Watkins installe une mécanique infernale entre deux familles que tout oppose, et dont le week-end vire au cauchemar.Un piège suffocant sous couvert de civilité.Le réalisateur, le Britannique James Watkins, connu pour son excellent « Eden Lake » ( 2008 ) peut compter sur le surdoué James McAvoy pour incarner un Paddy aux multiples facettes.Sur un pitch assez simple, le Britannique James Watkins construit un thriller psychologique pCe nouveau "Speak No Evil" s'impose donc comme le premier thriller bien efficace de la saison 2024-2025.Pour un peu, on se croirait dans « les Chiens de paille » revu par Ruben Ostlund. Pas étonnant : c’est le remake, presque le décalque, d’un film danois.L’intérêt réel du film de James Watkins réside dans la manière dont les personnages sont adroitement esquissés, dont leur psychologie est discrètement reliée à des habitudes de classe, dont leur identité sociale détermine une série de comportements.James Watkins excelle à créer un climat d’angoisse diffuse et de menace larvée bientôt franchement suffocant, bien aidé dans son entreprise par un McAvoy déchainé en lad chaleureux, toujours à deux doigts d’exploser et de révéler sa nature de brute épaisse – son passage chez Shyamalan (dans Split et Glass) a clairement laissé des traces chez l’acteur.Sans trop en dire, cette douillette itération étasunienne écarte méthodiquement les aspects les plus malsains du scénario originel. Jusqu’à réécrire une bonne partie de l’histoire, pour un résultat convenu, comme le jeu de James McAvoy qui, après Split et Glass de M. Night Shyamalan, rejoue une fois de plus son mélange désormais éprouvé de folie et de sauvagerie.