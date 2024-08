« le sentiment d'être celui qui fait avancer les choses et qui s'en occupe, au lieu d'être un simple spectateur » est l'un des principaux objectifs de Borderlands 4.

« Nous voulons nous assurer que le joueur et les chasseurs de coffres sont les personnages centraux de notre histoire. Nous voulons nous assurer que le monde est réactif, qu'il est ancré dans la réalité. Tout en conservant dans le jeu l'humour qui fait revenir beaucoup de gens à notre franchise, nous voulons nous assurer qu'il est situationnel, qu'il émerge naturellement. Ainsi, lorsque nous construisons ces personnages, nous nous assurons toujours qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils réagiront différemment à différentes situations et que nous en verrons les effets.

- la préproduction de ce nouvel opus a été lancée directement après Borderlands 3 et qu’il est en développement depuis 5 ans - Le teaser de la semaine dernière se déroule peu après la fin de Borderlands 3 - Quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche - La technologie aura une place plus importante dans Borderlands 4 que dans les autres

posted the 08/31/2024 at 07:37 PM