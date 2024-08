Oui, le tournage de la version live-action de One Piece est actuellement en cours, le tournage a bien avancé.L'histoire couvrira Loguetown, Reverse Mountain (Cape des jumeau), Whiskey Peak, Little Garden, et Drum Island !Pensez-y. Imaginez combien cela coûtera ! LOL.Mais que ce soit le script ou le casting, je continue d'insister sur ceci ou cela, ce qui fait que Matt le showrunner fait "AAAAARRGH !" et Netflix fait "NOOOOO !" et Tomorrow Studios fait "Whaaaaat ?"Ils s'arrachent tous les cheveux , même si nous nous sommes tellement rapprochés en faisant la saison 1. Mais c'est parce que nous partageons tous la même passion pour ce spectacle !Tout comme pour la saison dernière, ils ont fait de leurs mieux pour promettre qu'ils ne sortiront pas la serie tant que je ne serai pas satisfait. Ce n'est pas dans le contrat, vous savez. C'est une promesse verbale.J'espère que vous pouvez apprécier à quel point ils sont incroyables et déterminés à tenir leur parole. Et ils sont certainement doués pour leur capacité à apporter ce monde à l'écran. J'ai hâte de voir ça !Pendant ce temps, le casting annoncé précédemment est compilé sur le compte officiel X, alors allez-y et consultez-le.Grandline est un monde encore plus vaste. Vous vous demandez peut-être, quelle était l'inspiration derrière "royaume" ? Comment cela se connecte-t-il au monde réel ?Naturellement, les membres du casting viennent du monde entier, et je ne peux m'empêcher d'être excité en pensant à ce qui a déjà commencé !Parmi ceux qui ne sont pas encore annoncés, qu'en est-il de Vivi ? Et Miss All Sunday ? Qu'est-ce qu'ils font avec chopper ?Malheureusement, nous ne pouvons pas annoncer tout le monde tout d'un coup, mais à partir de demain, nous annoncerons plus de membres du casting sur trois jours : les 21, 22 et 23 août.Restez à l'affût pour ces mises à jour et pour plus d'excitantes nouvelles à venir !Pas si degeu la trad chatgptDr Kureha seras joué par katey sagal qui était dans "marié 2 enfant" (love) et plus récemment "Sons of anarchy"Problème de planning avec Jamie Lee curtisDr hiluluk sera joué par mark harelik qui a fait dans des milliards de films et séries et pourtant sa tronche ne nous dit rien du tout