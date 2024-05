Réalisé par Kevin Costner : Danse avec les loups / Open RangeSynopsis : Sur une période de 15 ans avant et après la Guerre de Sécession. L'expansion vers l'Ouest est semée d'embûches qu'il s'agisse des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres et de la détermination impitoyable de ceux qui cherchaient à les coloniser...

posted the 05/19/2024 at 12:35 PM by nicolasgourry