Réalisé par Alexandre Aja : La Colline a des yeux / Mirrors / Piranha 3D / Horns / Crawl / OxygèneSynopsis : Une famille hantée par un esprit maléfique durant des années voit leur sécurité et leur environnement remis en question lorsque l'un des enfants se demande si le mal existe vraiment…

posted the 05/16/2024 at 05:30 PM by nicolasgourry