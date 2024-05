Moyenne 3,6/5

C'est l’histoire d’un cascadeur, et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut… pour le plus grand plaisir du public. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ?

Réalisé par David Leitch : Deadpool 2 / Bullet TrainLe duo mène une romance mouvementée dans ce long-métrage sans temps mort, où l’on rit beaucoup, et souvent lors des scènes de cascade.The Fall Guy est un divertissement qui remplit son office.Au-delà de la parodie, grâce à sa foi vitaliste dans la prouesse physique, The Fall Guy est intensément joueur comme Ryan Gosling et candide comme seuls les Américains osent l’être.Du fun sous stéroïdes qui confirme le virage comique et décomplexé pris par Ryan Gosling avec « Barbie » : il fait le film.The Fall Guy reste un crowd pleaser euphorisant, où Ryan Gosling rappelle l’étendue de son timing comique entre deux scènes d’action spectaculaires.L’intrigue n’a pas de grand intérêt: dans « The Fall Guy », c’est surtout l’humour et la dérision qui tombent à pic. Après « Barbie », Ryan Gosling excelle à nouveau à introduire des étincelles de fantaisie dans la mécanique des blockbusters.Le film aurait, de toute évidence, gagné à être resserré, mais l’époque est trop radine en comédies américaines pour bouder son (petit) plaisir.