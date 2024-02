Moyenne 3,7/5

Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

Réalisé et écrit par Quentin Dupieux(Réalité / Au Poste! / Incroyable mais vrai / Yannick)Un hommage très réussi à la personnalité la plus farfelue du 20ème siècle. Edouard Baer et Jonathan Cohen sont à mourir de rire.Le réalisateur rend un hommage malicieux à Savaldor Dalí dans ce film original.Cette focalisation sur une entreprise de mise en image fait sens, car les films de Dupieux entretiennent une parenté plus profonde avec la figure publique de Dalí qu’avec sa peinture: rien ne brouille mieux les frontières entre le réel et l’imaginaire qu’une vie elle-même faite œuvre.Le cinéaste fait du cinéma avec un mix de ciseaux et de fantaisie, découpant la réalité à la manière d'un collage visuel, créant un personnage puzzle constitué de pièces désordonnées. Dali était surréaliste, Dupieux lui est dadaïste.En faisant de chaque plan la pièce d’un puzzle absurde, Quentin Dupieux nous donne envie de recomposer l’image finale qu’il se fait de Dali. Son film le plus ludique depuis un moment."Daaaaaali !" a toute la cohérence surréaliste d’un tel projet, avec un Quentin Dupieux au mieux de sa forme.Le tout rythmé par une ritournelle enivrante signée Thomas Bangalter (Daft Punk) mais surtout enrichi d’une étude sur le statut du génie, voire sur la faculté du quidam d’en être un.Une excentricité dalinienne, à la fois référentielle et inclassable !Ce Dali dans tous ses états souffle sur la poussière des musées, invente son propre personnage, bouscule sa légende. Entre deux éclats de rire, on percevra cette chose si rare, l'amour du cinéma.Daaaaaalí ! éclabousse avec joie, célèbre son icône autant qu’il la ratatine.Un film délirant, savoureux, un peu fou… comme Salvador Dali.Malgré ses bégaiements, un film bref, amusant et malin.La nouvelle fantaisie de Dupieux, inégale par endroits, brille par son esprit buñuelien.Un esprit buñuelien plane sur cette évocation libre du fantasque maître catalan. Dalí est une figure de la commedia dell’arte, de la comédie humaine. Il n’est pas forcément un grand peintre, mais il est pour Dupieux un personnage, un inoubliable Polichinelle. Une figure du passé.Délirant autour de la figure du peintre surréaliste, bringuebalée dans une interprétation à cinq têtes, le dernier long du cinéaste subvertit la temporalité par une esthétique du ressassement.Il ne faut donc pas se fier à ses airs de vieux gamin inconséquent (il fêtera ses 50 ans en avril) : Dupieux connaît ses classiques, et il revendique en outre l’influence de Luis Buñuel, un complice historique de Dalí, dans ce film malicieux.Une évocation kaléidoscopique et géniale, pour synthétiser l’essence de Salvador Dalí.Quand le cinéaste de l’absurde s’en prend à l’ego démesuré de l’artiste espagnol, cela donne un film surréaliste.Fourmillant de piques bien senties contre l’égocentrisme hors-sol de l’artiste et le mépris arrogant d’une pseudo-élite culturelle, l’exercice de style apparaît comme le négatif de « Yannick » : moins drôle que névrotique, hanté par le complexe de l’imposteur, plus fort sur la forme et rapporté à l’œuvre du réalisateur que sur le fond, un peu court.Dans des boucles temporelles et des récits gigognes, Quentin Dupieux dessine aussi en creux la peur du temps qui passe et la terreur de la mort. Comme toujours, son film suscitera des avis tranchés, le rejet ou l’adhésion de spectateurs prêts à accepter la folie d’une construction labyrinthique qui jamais ne les perd.On s'amuse beaucoup à ce jeu de piste orchestré avec brio par un cinéaste qui revendique la légèreté dans un monde pesant.S’opère alors une mise en abîme bricolo-rigolote autour de la représentation et des traces qu’elle laisse sur un tableau, un petit ou un grand écran, un rêve voire sur le visage des multiples acteurs qui incarnent le rôle-titre… Un peu partout donc, sauf peut-être dans l’imaginaire du spectateur.