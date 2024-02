Petite anecdote fascinante, le producteur( Dr Freeze), iqui a composé la chanson "Break of Dawn" pour l'album Invincible.

Mais avant cette chanson, il avait présentés plusieurs autres démos et une seule aurait été acceptée .

La demo "Final Fantasy" écrite et composés en faisait partie, mais malheureusement refusé par MJ ( sûrement pour éviter le copyright lol )^^.



Seulement la démo "Break of Dawn" a été accepté