Moyenne 3,4/5

Paul Matthews, un banal professeur, voit sa vie bouleversée lorsqu’il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique, mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue…

Par le réalisateur et scénariste de Sick Of Myself."Dream Scenario", conte malin, constitue un bel exemple [du] goût [de Nicolas Cage] pour la folie douce de projets hors du commun.Une idée absolument géniale, un choix d'acteur magnifiquement parfait, et un film finalement beaucoup plus étonnant, cruel et amer que prévu.La réalisation mêle avec habileté réalisme et scènes oniriques, tournées comme des mini-parodies de films fantastiques ou d'épouvante. Une alchimie pleine de drôlerie dans laquelle Nicolas Cage fait des merveilles.Une satire aussi désopilante que paradoxale.On est en plein surréalisme aigre, drôle mais pas amusant, métaphysique mais pas spirituel.Un film malin comme tout.Un film dérangeant mais très réussi qui donne à réfléchir.Kristoffer Borgli ne se repose pas sur son concept malin. Il le développe à merveille. Fait en sorte qu'il ne s'épuise pas sur la longueur.Une fable satirique opportune, drôle, puis oppressante.Entre onirisme et réalité, le film fait le procès de la société du spectacle permanent avec brio.Après un début enchaînant les rêves comme autant de mini-parodies, "Dream Scenario" se complaît un peu trop dans la chute de son personnage, quitte à perdre son rythme.Borgki jongle admirablement avec son sujet, créant un univers parfaitement crédible et cohérent malgré le contexte loufoque, encore une fois soutenu par Nicolas Cage, dans ce qui constitue probablement la meilleure performance de ce dernier depuis "Sailor & Lula".Dans une nouvelle grande performance comique après "Un talent en or", Nicolas Cage incarne ainsi un personnage échouant sans arrêt, le tout avec un détachement quasi lunaire.On se laisse prendre au jeu jusqu'à ce que le concept finisse par tirer sur la corde, incapable de tenir tout du long sur son plan de base. Malin, mais pas assez.« Dream Scenario » est une petite production astucieuse et amusante. (…) Nicolas Cage entre au grand galop dans la tête de ses spectateurs.Grinçant, déroutant, acide, mordant, l’ensemble impressionne et séduit mais n’emporte jamais complètement le spectateur, qui a parfois l’impression de rester à quai.Sans jamais être désagréable, "Dream Scenario" pâtit d'une carence de traits saillants, et finit ainsi par distiller un ennui poli.Une comédie grinçante mais un peu trop sage./5La bonne idée de l’opération est d’avoir recruté Nicolas Cage, acteur devenu littéralement un « mème » à un moment de son étonnante filmographie, et habitué à être meilleur que les films dans lesquels il joue.Le film déroule d’abord un séduisant dispositif, qui chasse sur les terres du scénariste et réalisateur Charlie Kaufman ("Dans la peau de John Malkovich", 1999). Mais, rapidement, le réalisateur s’époumone à ériger un film cerveau qui tente laborieusement d’impressionner son spectateur.Si la première partie est très drôle, surtout grâce à Nicolas Cage, parfait à contre-emploi, la suite s’avère plus pénible [...].Inaboutie, cette œuvre ovni souffre aussi de la comparaison avec les films de Spike Jonze, autrement plus inspiré avec « Dans la peau de John Malkovich », « Her » et « Adaptation ».