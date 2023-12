Éditeur : Oculus Studios

Développeur : Sanzaru Games

Genre : Action/RPG

Disponible sur Meta Quest 3/Meta Quest Pro/Meta Quest 2

Langues : Français / Allemand / Anglais / Espagnol / Japonais

Gardien cosmique, le sort de la réalité est entre vos mains. Loki tente de défaire la trame même de l'univers. Lancez-vous à sa poursuite en arpentant de vastes royaumes habités par les dieux. Prenez les armes et embarquez pour un voyage épique dans l'un des ARPG en VR les plus ambitieux. Avec l'aide des dieux légendaires d'Égypte, vous affronterez d'effroyables guerriers et créatures mythologiques lors de combats dynamiques au cours desquels vous maîtriserez plusieurs armes et styles de combat différents. Incarnez des héros mortels uniques et transformez de fidèles animaux en alliés féroces dans un monde ouvert étendu où des énigmes dignes des dieux vous attendent.