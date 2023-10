⌁ Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch ⌁

Mario is... Super WONDERFUL ! C'est la Folie !!

lien direct de la vidéo en 1080p/60fps

‣ Alors vous en pensez quoi ?

Super Mario Bros. Wonder, est un jeu de plateforme en scrolling 2D (défilement latéral) dans la pure tradition de la formule Super Mario Bros, que l'on avait plu vu depuis New Super Mario Bros. U, sorti initialement en 2012. Le jeu prend en charge le multijoueur jusqu'à quatre joueurs (local et en ligne), vous pouvez choisir parmis les personnages suivant (la moitié étant d'entre-eux étant invincible sous peine de ne pouvoir utiliser de transformations) :



Mario - Luigi - Princesse Peach -Princesse Daisy - Toad rouge bleu jaune - Toadette

- Yoshi vert rouge jaune bleu clair - Carottin

‣ Anecdote :

C'est le premier jeu où Mario n'est pas doublé par Charles Martinet,

celui ci est maintenant devenu « Ambassadeur Mario ».

C'est ainsi donc que Kevin Zachary Afghani lui succède.



☞ voir un peu plus de gameplay avec de la coop (+ bon promo de 5e) : ici



AVIS

RESSENTI

acheter

ps: Sonic Supersters - un shoot de nostalgie ! :

☞ Gameplay/Découverte, par ici !