- NINTENDO SWITCH : Sports -

Le jeux de sports ultime ?

maximum

lien direct de la vidéo

+ Propre à tout les niveaux

+ Du Fun en multi sans pris de tête

+ Accessible à tout les âges

+ Prise en main rapide et intuitive

+ Le package visuel et sonore

+ Le mode en ligne qui rajoute de l’intérêt

+ La personnalisation et acquisition des accessoires avec roulement

+ Le FOOTBALL (un vrai plus, mais qui mériterait approfondissement

et, pourquoi pas à l’avenir un jeu unique complet, la switch en manque cruellement)

+ Mise à jours gratuite (le golf), mais…



• On s’attendrait à un vrai suivit réguliers

• Peu d’activités (on est au troisième opus tout de même)

• Trop de jeux similaire dans leurs approches

• Le Bowling c’est vraiment 0 skill (à la limite de l’inutile)

• Pas de réel niveaux de difficultés, si ce n’est le online en fonction du grade

• On aurait souhaité un mode manuel

• Pas de possibilités d’y jouer en portable (clairement le type de jeux qui s’y prête en vacances)

• Nos Mii’s, la personnalisation et leurs accessoires sont exclusifs au jeu

(pourquoi on a pas cette qualité de Mii's sur tout les jeux qui les intégrent ?)



✓ Un jeu recommandé pour tous ! En Famille, avec des amis ou en ligne pour se détendre pendant les vacances.

✗ Cependant, trop peu exigeant pour ceux qui voudraient un vrai challenge.

ps: THEATRHYTHM - FINAL BAR !

Un excellent dernier opus

dans l'univers Final Fantasy :

☞ par ici !

Bon on mets les pieds dans le plat directement :propose une expérience de jeu axé sur le divertissement avant tout, le côté sportif rest à mon sens très sporadique en fonction des disciplines. Malgré le fait que le jeu puisse être amusant, il est avant tout pensé pour être ultra-accessible (par expérience, des enfants de 3 ans peuvent jouer en secouant la manette de manière approximative sur certains jeux comme le tennis par exemple, quand).Spécialement conçue pour la console. Cette compilation de jeux offre une variété de sports populaires tels que le, le, le, le(combats d'escrimes sur des plateformes sur-élevés au-dessus de l'eau),et depuis une mise à jour récente :Les commandes desont fait par l’intermédiaire des Joy-Cons de la Switch permettent aux joueurs de "" les mouvements "réels" des sports, ce qui ajoute(ça dépendra de votre niveau de d'auto-conditionnement), mais on est clairement dans quelque chose de précis (surtout en comparaison de). Les mouvements réalistes du tennis et les swings de golf offrent une sensation authentique (nous dit-on). Basé avant-tout sur le timing et la coordination, il y a de fortes chance que sur la durée quelques disciplines finissent par vous semblez trop similaire dans leurs approches.restent à mon sens ce qu'il y a de plus intéressent.Vous pouvez jouer seul contre l'ordinateur (si vous vous cantonner à ça, cela risque de devenir rapidement ennuyeux en fonction de l’âge), avec des amis en, ou encore contre des inconnus en ligne avec unet des accessoires à débloqués (). Nintendo Switch Sports est certes limités en terme de contenue et de challenge mais il peut aussi garantir de nombreuses heures de divertissement que ce soit à plusieurs chez sois ou en voyage pour décompresser en mode détente. Les, lesretouchés/détaillés, lesbien réalisé sont des gros points forts qui faisaient grandement défauts sur les anciens opus. Laavec une prise en main rapide se rajoutant à la précision de cet opus sont également très positif., le jeu offre une expérience sportive divertissante pour tous les joueurs, quel que soit leur niveau d'expérience et d’âge. Se concentrant sur l’essentiel avant-tout : « le Fun », et malgré un contenu un peu chiche, Nintendo Switch Sports n’est sans doute pas le jeu de sport, mais au vu du peu de concurrence sur la machine (ou ailleurs d’ailleurs), il est certainement ce qui il y a de mieux à l’heure actuelle — (À acquérir à prix doux :.)• (Test/Gameplay)est sortie sur Nintendo Switch le 29 avril 2022.Pour ceux que ça intéresse:72 /5.9