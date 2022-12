Histoire : Cette nouvelle aventure se déroule en 1969 sur fond de conquête de l'espace entre les Etats-Unis et la Russie. Non seulement l'époque des astronautes voit la définition de ce qu'est un héros changer, donnant ainsi à ce bon vieux Dr. Jones un petit côté has-been, mais elle marque aussi le retour en force de ses plus grands ennemis. En effet, il se trouve que bon nombre des personnes impliquées dans la course vers la Lune étaient d'anciens Nazis, un fait qui ne plaît pas beaucoup à notre archéologue préféré.



C'est là qu'entre en scène le méchant de cette nouvelle histoire en la personne de Mads Mikkelsen. L'acteur interprète le rôle de Voller, un personnage inspiré par le véritable Nazi devenu ingénieur spatial pour la NASA, Wernher von Braun.



* Harrison Ford (VF : Richard Darbois) : Dr Henry Walton « Indiana » Jones Jr.

* Phoebe Waller-Bridge : Helena

* Mads Mikkelsen : Voller

* John Rhys-Davies : Sallah Faisel el-Kahir

* Thomas Kretschmann

* Boyd Holbrook : Klaber, un homme de main de Voller

* Shaunette Renée Wilson : Mason

* Toby Jones : Basile

* Antonio Banderas

* Olivier Richters

* Alaa Safi : Rahim

* Mark Killeen : Pontimus

* Martin McDougall : Durkin

* Nasser Memarzia

* John Moran : un officier SS



* 1995 : Heavy

* 1997 : Copland

* 1999 : Une vie volée

* 2001 : Kate et Léopold

* 2003 : Identity

* 2005 : Walk the Line

* 2007 : 3 h 10 pour Yuma

* 2010 : Night and Day

* 2013 : Wolverine : Le Combat de l'immortel

* 2017 : Logan

* 2019 : Le Mans 66

* 2023 : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée



"C'est un homme qui aimerait corriger certaines erreurs du passé," explique au sujet de son personnage. "Il y a quelque chose qui pourrait rendre le monde meilleur, et il aimerait mettre la main dessus. Indiana Jones aussi aimerait mettre la main dessus. Alors nous avons là notre histoire."