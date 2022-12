✧ Pokémon E/V: Distribution Bonus + Combats Classés

Les cadeaux bonus sont des ingrédients à préparer lors des pique-niques :

Beurre de cacahuète x10

Jambon cru x10

Hamburger grillé x10

Fromage à la crème x10

Nouilles x10

Riz x10

Rappel du nouveau patch mise à jour disponible (Ver. 1.1.0 )

- Ajout de la première saison des Combats classés.

- Correction du bug de la musique qui ne se lance pas contre le Conseil 4.

- Autres correctifs de bugs mineurs apportés.

Pour ceux que ça intéresse: Metascore Switch 74 et User Score 2.9

ps: Pour voir l'article sur les Leaks de

