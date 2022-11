✧ Pokémon E/V: Infos + Distributions

- Si vous achetez Pokémon E/V sur le Nintendo eShop avant le mardi 28 février 2023, vous recevrez un lot d'objets pour votre aventure (le code doit être enregistré avant le 7 mars 2023) : Potions/Rappels/Huiles/SuperBonbon/Pépite (wouhou...)



- Si vous avez opté pour le Dual Pack Pokémon, vous aurez droit à deux codes vous permettant de recevoir 100 Poké Balls dans chacun des deux jeux. (wouhou...)



- Amazon et consort ont eux aussi leur lots de bonus foireux à base de potion et de pokéball, mais pas dit que ce soit encore valable (cela dit qui en a quelque chose à faire?)



- Si vous aviez précommandé Pokémon via Pokémon Center Physique, vous recevrez par mail un code vous permettant d'accéder à un sac à dos in-game exclusif.



- Un Pikachu spécial peut être obtenu par les personnes achetant Pokémon E/V avant le mardi 28 février 2023. Pour cela, il vous suffit de vous rendre en jeu dans le menu ''Cadeau Mystère''. Ce Pikachu ne peut être obtenu que jusqu'au 28 février 2023 et il ne sera pas possible de le rencontrer autrement (Il a notamment une téracrtricritrililili..zation spécial de type vol, avec des ballons et tout tout.)



- Coques pour son Motismart : Si vous possédez les précédents jeux de la licence, il vous sera possible d'obtenir des coques exclusives pour votre Motismart (Pour récupérer vos coques, il vous suffit de parler avec la femme devant les escaliers menant à la place centrale de Mesaledo - environ 2h de jeu si vous pommez pas comme moi dans les montagnes à travers un glitch). :



‣ Pokémon Let's Go

‣ Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante

‣ Légendes Pokémon : Arceus



- Des événements ont déjà été pré-annoncés - Du vendredi 25 novembre 2022 au lundi 28 novembre 2022, des Évoli apparaîtront plus souvent dans les Raids Téracristal et seront dotés de plusieurs types Téracristal différents. Pour croiser ces Pokémon dans les raids Téracristal événementiels, il est nécessaire de télécharger les dernières Actus au Poké Portail. (En plus des récompenses classiques, ces raids événementiels vous permettent d'obtenir des Pierres Eau, Foudre, Feu, Glace et Plante.)



- Des raids Téracristal spéciaux représentés par des cristaux noirs seront aussi disponibles dans le jeu. Ils ont la particularité d'être plus difficiles que les cristaux normaux mais d'offrir des récompenses plus intéressantes - Du vendredi 2 décembre 2022 au lundi 5 décembre 2022 - Puis dans un seconde temps, du vendredi 16 décembre 2022 au lundi 19 décembre 2022 - Un Dracaufeu doté du type Téracristal Dragon ainsi que d'un Insigne Surpuissant apparaîtront uniquement dans ces raids Téracristal noir.

(Il ne sera possible d'obtenir ce Pokémon qu'une seule fois par sauvegarde / Combat difficile, n'y aller pas seul !)



- Les combats classés commenceront dès le mois de décembre 2022.



- La compatibilité avec Pokémon HOME devrait arriver au Printemps 2023.

lien direct de la vidéo

Pour ceux que ça intéresse: Metascore Switch 74 et User Score 2.9

sortie depuis très peu est d'ors et déjà un carton-planétaire (ils ont dépassé les 10 millions de ventes en l'espace de 3 jours/72h, d'après une source nommé :) et ceux malgré les bugs, le review-bombing et la bashing sur Twitter (dont en réalité pas grand monde n'en à quelque chose à faire). Je n'ai malheureusement toujours aucune information en qui concerne un éventuelqui viendrait améliorer l'expérience de jeu (que tout le monde se rassure, le jeu reste agréable à jouer pour peu que l'on sache se désensibiliser un minimum sur le regard technique pour ainsi s'attarder sur l'essentiel :). En revanche, j'ai pu rassembler deux/trois informations utiles, que je vais vous détailler ci-dessous :☞ Il faut environ 1h30 de jeu pour obtenir la fonctionnalité Cadeau Mystère,ensuite il vous sera possible d'enregistrer les différents bonus que je vous expose dans la suite de cette news...Début d'aventure, premier pas dans Paldea, découverte de sa faune et de sa flore, exploration, nouvelles mécaniques, crafting, nouveaux Pokémon...⌁ AVIS plus complet : Article Gamekyo est actuellement disponible en boite sur Amazon・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien