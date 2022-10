https://youtu.bCette annonce du huitième titre inédit du second CD de l’édition anniversaire de l’album «Thriller», est accompagnée d’un petit historique qui précise que la chanson que tous le monde connaît sous le nom de « Thriller » a commencé avec un titre et des paroles différents. Lorsqu’elle a été écrite à l’origine, elle s’intitulait « Starlight », mais Michael Jackson et Quincy Jones ont ensuite demandé à Rod Temperton de réinventer la chanson avec des accents plus effrayants, ce qui a conduit Rod à réécrire les paroles et à proposer un nouveau titre – « Thriller ». L’original « Starlight » n’a jamais été publié auparavantCette annonce du huitième titre inédit du second CD de l’édition anniversaire de l’album «Thriller», est accompagnée d’un petit historique qui précise que la chanson que tous le monde connaît sous le nom de « Thriller » a commencé avec un titre et des paroles différents. Lorsqu’elle a été écrite à l’origine, elle s’intitulait « Starlight », mais Michael Jackson et Quincy Jones ont ensuite demandé à Rod Temperton de réinventer la chanson avec des accents plus effrayants, ce qui a conduit Rod à réécrire les paroles et à proposer un nouveau titre – « Thriller ». L’original « Starlight » n’a jamais été publié auparavant.+ Bonus