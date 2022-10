TemTem

Épisode 01

> TemTem est un MMORPG / jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs / jeu de capture, collection et d’élevage de créatures inspiré de la série Pokémon de Game Freak. Développé par le studio espagnol Crema et édité par le site Humble Bundle. Le jeu est sorti en accès anticipé via Steam le 21 janvier 2020, puis sur PlayStation 5 le 8 décembre 2020. Le jeu sort officiellement le 6 septembre 2022 sur toutes ces plateformes, ainsi que sur Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu utilise le moteur Unity. ⚙︎

