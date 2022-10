␥ Persona est en réalité une série spin-off de Shin Megami Tensei — Shin Megami Tensei: Persona; celle-ci est originellement basée sur le contexte scolaire de Shin Megami Tensei if.... dont le premier jeu date de 1996. Revelations: Persona, sera ensuite suivi par neuf autres (cinq jeux principaux et quatre spin-off) dont le dernier : Persona 5.



La série doit son nom au fait que les joueurs se battent aux côtés de Personas qui sont la manifestation de leur personnalité durant les batailles. Alors que dans Shin Megami Tensei, l’on recrute des monstres par l’intermédiaire d’échange/négociation avec notre protagoniste.



Depuis la sortie de Persona 3 en 2006, la série se distingue d’avantage de son homologue, notamment en utilisant un système de liens sociaux basé sur des dialogue tranches de vies, qui influe sur l'évolution des Personas.

Le thème général est l'exploration de la psyché humaine et la façon dont les personnages trouvent leur véritable « moi ». Les concepts récurrents et les éléments de conception de la série s'appuient sur la psychologie analytique et les archétypes, ainsi que sur de multiples mythologies du monde et de la littérature populaire.



␥ Initialement publié en 1992, la série Shin Megami Tensei ce joue, elle, toujours dans un univers post-apocalyptique.



Tous les séries (incluant également les spin-off Soul Hackers — Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers ) sont liés par une mythologie partagée, qui pourrait être considérée plus comme une sorte de multivers. Chaque jeu a son scénario et son univers autonome (aucune connaissance des titres précédents n’est nécessaire).



␥ Le cadre de Soul Hackers 2 se place dans un cyber-espace futuriste. Il a une interface et un style général qui ressemblent d’avantage aux titres Persona récents, alors que l’apparence du monde est similaire à celle de Shin Megami Tensei. Soul Hackers 2 gère la fusion des démons pour créer des combinaisons uniques et cela affecte les forces et les faiblesses de vos personnages dans les combats au tour par tour.





▸ Note Persona 5 Royal : qui sort (enfin) tout prochainement sur la console hybride Nintendo, devrait cependant proposer exactement le même contenu que les autres versions. On apprenait cependant via l’eShop japonais que la version Nintendo Switch du jeu ne pèserait que 12,5 Go (3 fois plus petite que le même jeu sur PS4), à voir au moment de la sortie si il s’agit d’une belle optimisation ou de concession graphiques importantes.

PS: petit rappel Atlus a confirmé que Persona 3 Portable et Persona 4 Golden ressortirons prochainement accompagnés de sous-titres en français sur Switch, PS4 et PS5 en dématérialisé...

