Rune Factory 5 :

▸ Petit avis rapide : Malgré certains défauts inhérent au passage en 3D Open-World et l’aspect technique laisse clairement à désirer (certains diront même: rebutant - Tout dépendra de là où on place son curseur); la formule, ce transpose cette fois-ci dans un monde 3D ouvert bien plus grand (un ajout de taille non-négligeable, mais qui aurait mérité du multi-joueurs pour compenser la sensation de vide et remplissage; les combats sont plus techniques et palpitant qu'auparavant, la capture de monstres semble sur ce-point redéfinir les codes de la licence.

lien direct de la vidéo

lien direct de la vidéo

lien

Pour ceux que ça intéresseraient: Rune Factory 5 Metascore 68 et User Score 6.3.