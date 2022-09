Donc Sony et L'Estate de Michael Jackson ont décidé de sortir un album anniversaire 40 ans de Thriller, avec 1CD avec les originaux et un 2ème CD Bonus avec 10 titres inédits et rares.Les 10 nouveaux titres seront dévoilés en semaine en semaine. Le dernier morceau sera révélé juste avant la date de sortie, le 18 novembreDont la première qui a été dévoilée aujourd'hui(plutôt hier soir):Il y aura donc la vraie version de Michael sur l'album Thriller 40