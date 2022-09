"Une partie de mon travail consiste à donner une couverture aérienne à l'équipe, elle ne veut pas montrer des choses avant qu'elles ne soient prêtes, mais s'il y a un jeu où cela est en quelque sorte inversé, où chaque fois que je vois quelque chose, et que je dis "nous devrions montrer cela", c'est bien Fable, parce qu'il y a beaucoup de choses cool... L'équipe a été très claire sur le fait que je ne vais pas pouvoir montrer quoi que ce soit avant qu'il ne soit prêt.



Ce que je dirai de PG ? , c'est que le savoir-faire et le dévouement qu'ils ont apportés à Forza Horizon seront appliqués à Fable .Soyons honnêtes, confier Fable à l'équipe qui faisait des jeux de courses pourrait être un peu déconcertant, mais ils ont prouvé qu'ils ont compris ce qu'était Fable, et je suis impatient de pouvoir en montrer plus le moment venu."