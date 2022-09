▸ Sortie: 09/22 - Prix: 339e (sans jeu).

> Si la vidéo vous a plu, pensez à me soutenir avec un pouce sous la vidéo (merci).

: édition Collector Splatoon 3Aujourd’hui (ce soir), nous déballons la version collector de la Nintendo Switch Oled(avec le pleins d'infos utilent sur ce pack)☞ Si vous voulez découvrir dudu jeu sur switch oled en mode portable, je vous redirige vers ma, cela arrive sous peu (pour recevoir la vidéo sur votre fil d’actualité dès qu’elle sera en ligne!): Lien - Et vous, avez-vous pu déjà vous essayer un? Que pensez-vous de cette license? Ce sera le tout premier essai pour ma part, sans en attendre grand chose non plus, je ne pense pas être réellement le coeur de cible (à voir pour la partie solo, cela dit) -par cette Switch Collector? Étonnant que ce soit la seulannoncé à ce jour, non?・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien