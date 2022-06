2001Réalisé (et écrit) par Alejandro Amenábar(Ouvre les yeux / Agora)Le film à Sept prix Goyas (l'équivalant des Oscars américain) en Espagne.Synopsis : En 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l'île de Jersey située au large de la Normandie, vit Grace, une jeune femme pieuse, et ses deux enfants, Anne et Nicholas. Les journées sont longues pour cette mère de famille qui passe tout son temps à éduquer ses enfants en leur inculquant ses principes religieux. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicholas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tous rideaux tirés.Un jour d'épais brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé, en quête d’un travail. Grace, qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc ainsi que d’une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure...L'un des meilleurs rôles de Nicole KidmanUne mise en scène dans l'esprit d'Alfred HitchcockAlejandro Amenábar maitrise l'ambiance de bout en bout de ce thriller psychologique étrange.Le genre de film à voir jusqu'au bout.