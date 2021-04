2018Une sorte de mixe entre "Blow Out" et "Phone game".Réalisé par Gustav MöllerSynopsis : Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.-Un huit clos surprenant, c'est un trhiller psychologique, qui montre que c'est pas la taille du budget qui compte, mais la façon de mener l'histoire, car l'important ce que l'on y croit.-Une bande-son réussis, car nous sommes toujours du côté du policer qui prends les appels et nous comprenons à quel point, tout est une question de point de vue et d'imagination.-Une réalisation minimaliste, mais efficace (il n'y a aucune scène d'action montré).