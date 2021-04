Le Shoot'em Up disco de Cave débarque en boîte sur PS4 !

Tout est dans le titre, toujours à l'affut lorsqu'il s'agit de sortir des jeux dématérialisé en boîte à des prix parfois complètement démesurés,vient d'annoncer que le Shoot'em Up disco de, à savoir le très méconnu, qui fut sortipar l'intermédiaire de, puis plus tard sursortira en boîte chez eux.Etoblige, le jeu sera disponible aussi bien en version simple qu'en collector, le tout à un tarif assez abordable.Tout d'abord, nous avons la version simple du jeu qui coûtera 44,99$, ce qui est ma foi assez honnête compte tenu de la renommée du titre en question et des tarifs habituels des Shoot'em Up, même encore aujourd'hui.Ensuite, nous avons le fameux collector, qui coûtera 99,99$. Voici ce qu'il contiendra :On finira cet article en précisant qu'il s'agit exceptionnellement d'une précommande ouverte qui durera pas moins de quatre semaines et que ça débutera dès demain à partir de 16h00 (heure française bien évidemment).