1995Réalisé par Bryan Singer(Walkyrie / X-Men / X-Men 2 / X-Men : Days of Future Past / X-Men : Apocalypse)Meilleur scénario original : Christopher McQuarrieMeilleur acteur dans un second rôle : Kevin SpaceySynopsis : Suite à une mystérieuse dénonciation, cinq criminels se retrouvent en garde à vue. Plus tard, engagés sur un coup par le génie du crime Keyser Söze, les cinq hommes sont pris au piège d’une diabolique machination…Un des meilleurs thriller/suspens de l’histoire du cinéma américain.Une distribution parfaite.Le genre de film à regarder jusqu’au bout.Un des méchants les plus culte du cinéma.