A l'occasion d'une session sur le jeu indé, un des créateurs, monsieur, a eu la gentillesse de passer sur le stream et d'engager une discussion très amicale et bon enfant avec nous.De fil en aiguille, cela c'est transformé en une intervew maison, un exercice qu'il a gentiment et chaleureusement accepté de relever pour notre plus grand plaisir.La vidéo (entièrement traduite en français) dure une dizaine de minutes, et nous esperons que vous prendrez plaisir à la découvrir .