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newtechnix > blog
TGS les petites annonces
Edia annonce
Dragon Slayer: The Legend of Heroes 1 & 2 sur Nintendo Switch
Psikyo Memories and Toshinden Collection sur Switch 2

Bon en fait ce TGS sera pourri en terme d'annonce importante puisque tout est déjà annoncé et présenté à l'avance...sans parler du stand de Sony qui n'a rien àa présenté puisque servant de porte-bagage pour des gros titres de Tiers...cette déchéance.
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    kisukesan, hyoga57
    posted the 09/17/2026 at 06:35 PM by newtechnix
    comments (6)
    jeanouillz posted the 09/17/2026 at 06:41 PM
    faut rien s'attendre de sony maintenant... Ils ont decidé de miser uniquement sur les gun & ball players, les free2pay et le reste peut crever
    hyoga57 posted the 09/17/2026 at 06:55 PM
    Newtechnix MAJ des supports :

    Dragon Slayer : The Legend of Heroes 1 & 2 => PS4, PS5, Switch et PC
    Psikyo Memories => PS5 et Switch 2
    Toshinden Collection => PS5, Switch 2 et PC
    superpanda2 posted the 09/17/2026 at 07:06 PM
    La présentation de la neo geo, ça c'était cool
    micheljackson posted the 09/17/2026 at 07:48 PM
    superpanda2
    L'AES+ blanche est magnifique
    midomashakil posted the 09/17/2026 at 11:27 PM
    donc pas de resident evil cv???
    zekk posted the 09/18/2026 at 12:15 AM
    hyoga57
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