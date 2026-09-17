Edia annonce
Dragon Slayer: The Legend of Heroes 1 & 2 sur Nintendo Switch
Psikyo Memories and Toshinden Collection sur Switch 2
Bon en fait ce TGS sera pourri en terme d'annonce importante puisque tout est déjà annoncé et présenté à l'avance...sans parler du stand de Sony qui n'a rien àa présenté puisque servant de porte-bagage pour des gros titres de Tiers...cette déchéance.
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posted the 09/17/2026 at 06:35 PM by newtechnix
Dragon Slayer : The Legend of Heroes 1 & 2 => PS4, PS5, Switch et PC
Psikyo Memories => PS5 et Switch 2
Toshinden Collection => PS5, Switch 2 et PC
L'AES+ blanche est magnifique