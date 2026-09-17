Edia annonce

Dragon Slayer: The Legend of Heroes 1 & 2 sur Nintendo Switch

Psikyo Memories and Toshinden Collection sur Switch 2



Bon en fait ce TGS sera pourri en terme d'annonce importante puisque tout est déjà annoncé et présenté à l'avance...sans parler du stand de Sony qui n'a rien àa présenté puisque servant de porte-bagage pour des gros titres de Tiers...cette déchéance.