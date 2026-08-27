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[PC/PS5/XBOX] la liste des jeux avec plus de 90/100 Metacritic


La liste des jeux récents avec plus de 90/100 sur Metacritic

Hades II 95 PC, PS5, Xbox Series

Elden Ring: Shadow of the Erdtree 95 PS5, Xbox, PC
Astro Bot 94 PS5
Elden Ring 93 PS5, Xbox, PC
Resident Evil 4 Remake 93 PS5, Xbox, PC
Resident Evil Requiem 92 PS5, Xbox, PC
Death Stranding 2: On the Beach 91 PS5, PC
DAVE THE DIVER 91 PS5, Xbox, PC
Mina the Hollower 90 PC, PS5, Xbox
Balatro 90 PS5, Xbox, PC
The Last of Us Part II Remastered 90 PS5, PC
Tekken 8 90 PS5, Xbox, PC
Rogue Legacy 2 90 PS5, Xbox, PC



Il y a des milliers de jeux PC a plus de 90, il y en a bien-sure d'autres sur Playstation et Xbox ET PLEINS DE JEUX DEJA SORTIE ET TERMINES AVANT LEUR SORTIES SUR SWITCH2 mais le plus important c'est HOOOOOOOOOOOOOOOOOO NINTENDOOOOOOOOOOOOOOOO








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    Who likes this ?
    posted the 08/27/2026 at 12:46 PM by loganwolverine
    comments (22)
    magneto860 posted the 08/27/2026 at 01:01 PM
    C'est tellement subjectif, une note.

    GoW Ragnarok, Clair Obscur, il t'en manque plein en plus j'ai l'impression.
    lalisa posted the 08/27/2026 at 01:01 PM
    Y avait un autre jeux récent ayant +90

    https://www.metacritic.com/game/forza-horizon-6/
    amario posted the 08/27/2026 at 01:04 PM
    Grandis un peu...
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 01:11 PM
    amario Dit il a son âge dès qu'on parle d'une entreprise touchant a son identité

    lalisa magneto860 Le but c'est surtout de critiquer cette afflue d'article trompeur qui ne fait que vanter une entreprise Japonaise par des fans hardcore virant a la folie. Ils ont besoin d'aide et je leur rappel que c'est que du JV, Nintendo ne les nourries pas
    keiku posted the 08/27/2026 at 01:12 PM
    on se rassure comme on peut... mais Nintendo survivra et se sera le seul car il n'a besoin que du japon pour vivre
    xynot posted the 08/27/2026 at 01:13 PM
    Sérieusement ?
    cyr posted the 08/27/2026 at 01:14 PM
    loganwolverine donc si on comprend bien, tu a une dent envers une société. Je sais pas quel âge que tu as, mais franchement c'est même plus du troll, c'est maladif.
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 01:24 PM
    cyr J'aime Nintendo mais pas au point de devenir comme toi ou d'autre a les vénérer.

    Ce qui est maladif avec toi par exemple, c'est de venir sur chaque article de GTA 6 dire que tu t'en moque en boucle, ce qui est maladif c'est de vénérer une société au point de venir vous battre et vous defendre les un les autres pour continuer de lui faire de la pub
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 01:26 PM
    keiku Tkt pas il y a tout sur PC et il y aura toujours tout sur PC, a la fin il ne restera que le PC
    fiveagainstone posted the 08/27/2026 at 01:26 PM
    Le pire c'est que dans cette liste composée à 90% de jeux multi:

    Hades II est sur switch 2, Elden Ring et son dlc est sur Switch 2, Resident Evil 9 est sur switch 2, Dave the diver et Mina aussi...

    En plus la console a 1 an, enfin bref. Pas très intéressant tout ça.
    thieum posted the 08/27/2026 at 01:28 PM
    Ça fait pitié le niveau intellectuel ici bordel
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 01:29 PM
    fiveagainstone Comme Elden ring donc on est d'accord

    thieum Merci le génie pro Nintendo
    hyoga57 posted the 08/27/2026 at 01:54 PM
    cyr Un conseil, regarde toi dans une glace vu tes antécédents.

    Toi tu saute sur tous ceux qui critiquent Nintendo, alors qu’on te voit souvent critiquer la concurrence.
    nyseko posted the 08/27/2026 at 02:03 PM
    liste des jeux récents
    Elden Ring: Shadow of the Erdtree : extension, juin 2024
    Astro Bot : septembre 2024
    Elden Ring : février 2022
    Resident Evil 4 Remake : janvier 2005 / mars 2023
    Resident Evil Requiem : février 2026
    Death Stranding 2: On the Beach : 2025
    DAVE THE DIVER : juin 2023 (Accès anticipé 2022)
    Mina the Hollower : mai 2026
    Balatro : février 2024
    The Last of Us Part II Remastered : juin 2020 / janvier 2024
    Tekken 8 : janvier 2024
    Rogue Legacy 2 : avril 2022 (accès anticipé 2020).

    Je suppose que tout le monde n'a pas la même définition du mot "récent".
    tripy73 posted the 08/27/2026 at 02:07 PM
    xynot : c'est pire qu'une cours de récrée ici...
    keiku posted the 08/27/2026 at 02:09 PM
    loganwolverine le pc et Nintendo car il faut un concurent

    nyseko c'est ses jeux récent, pas les les jeux récent
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 02:30 PM
    keiku nyseko tripy73 oui ce terme est un substantif, donc pour moi c'est récent 2022, 2023... et c'est toujours la même génération mais que pensez vous de Elden Ring c'est vieux ? Parce que ca sort sur Nintendo SWITCH 2 la console de votre DIEU donc récent ou non ?
    keiku posted the 08/27/2026 at 02:55 PM
    loganwolverine bah elden ring c'est 2022, ce n'est pas vieux, mais ce n'est pas récent, et je n'ai pas de switch2, je l'ai fais sur ps4, j'ai aussi une ps5 et un pc...

    mais ca ne m’empêche pas de savoir que nintendo est le seul a pouvoir survivre a la suite et a l’arrêt du physique
    cyr posted the 08/27/2026 at 02:55 PM
    hyoga57 J'ai tellement critiquer sony depuis la fameuse annonce

    Si tu a toujours pas compris que sony j'ai rien contre eux (suivant les gen. Soit j'y vais , soit j'y vais pas) mais par contre envers certains adorateur de la firme (tu peux aimer , mais si tu viens attaquer a côté.....


    Depuis l'annonce de la fin du physique, je vois ceux qui sont déstabiliser, et j'attends de voir qui va tenir jusqu'au bout ou rentrer dans le rang.


    Déjà avec l'annonce de gta6 en démat, on voit bien que ça dérange pas grand monde.

    Et pendant ce temps, avant, c'etais fuke le démat a longueur de temps, puis après c'etais au tour des gkc, mais après 2028, les gkc sont nettement moins dérangeante que des code .

    Donc si microsoft emboîte le pas (et il vont le faire vu que la production ses bluray va nettement diminuer), il restera que un petit artisan, qui proposera du physique ou du demat revendable.

    Au moins jusqu'à la fin de la génération. Après pour la switch 3, rien n'est sûr.
    fiveagainstone posted the 08/27/2026 at 02:59 PM
    Je viens de capter que tu fais référence à l'article du dessous.

    En fait je comprends pas votre combat les mecs, perdez votre temps avec les fanboys. Et évitez au final de faire comme eux sinon vous valez pas mieux.

    Puis Sony, Nintendo et Microsoft n'en sont pas responsables. C'est une question de personne, pas de marques.

    Dans mon cas, même en étant plutôt fan de Nintendo, il faut pas croire que je suis d'accord avec toutes les conneries/provoc' d'aeris, link et cie.
    junaldinho posted the 08/27/2026 at 02:59 PM
    Forza 6
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 03:22 PM
    keiku "nyseko c'est ses jeux récent, pas les les jeux récent " Donc tu ries en te moquant quand ca me concerne mais toi qui ne te dis pas fanboy nintendo tu considère que Elden ring c'est pas vieux et pas récent, donc c'est quoi que je comprenne pourquoi tu rigolais ? et pourquoi tu passes ton temps a les défendre ?

    fiveagainstone junaldinho
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