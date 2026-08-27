La liste des jeux récents avec plus de 90/100 sur Metacritic

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Il y a des milliers de jeux PC a plus de 90, il y en a bien-sure d'autres sur Playstation et Xbox ET PLEINS DE JEUX DEJA SORTIE ET TERMINES AVANT LEUR SORTIES SUR SWITCH2 mais le plus important c'est HOOOOOOOOOOOOOOOOOO NINTENDOOOOOOOOOOOOOOOO