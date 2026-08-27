La liste des jeux récents avec plus de 90/100 sur Metacritic
Hades II 95 PC, PS5, Xbox Series
Elden Ring: Shadow of the Erdtree 95 PS5, Xbox, PC
Astro Bot 94 PS5
Elden Ring 93 PS5, Xbox, PC
Resident Evil 4 Remake 93 PS5, Xbox, PC
Resident Evil Requiem 92 PS5, Xbox, PC
Death Stranding 2: On the Beach 91 PS5, PC
DAVE THE DIVER 91 PS5, Xbox, PC
Mina the Hollower 90 PC, PS5, Xbox
Balatro 90 PS5, Xbox, PC
The Last of Us Part II Remastered 90 PS5, PC
Tekken 8 90 PS5, Xbox, PC
Rogue Legacy 2 90 PS5, Xbox, PC
Il y a des milliers de jeux PC a plus de 90, il y en a bien-sure d'autres sur Playstation et Xbox ET PLEINS DE JEUX DEJA SORTIE ET TERMINES AVANT LEUR SORTIES SUR SWITCH2 mais le plus important c'est HOOOOOOOOOOOOOOOOOO NINTENDOOOOOOOOOOOOOOOO
GoW Ragnarok, Clair Obscur, il t'en manque plein en plus j'ai l'impression.
https://www.metacritic.com/game/forza-horizon-6/
lalisa magneto860 Le but c'est surtout de critiquer cette afflue d'article trompeur qui ne fait que vanter une entreprise Japonaise par des fans hardcore virant a la folie. Ils ont besoin d'aide et je leur rappel que c'est que du JV, Nintendo ne les nourries pas
Ce qui est maladif avec toi par exemple, c'est de venir sur chaque article de GTA 6 dire que tu t'en moque en boucle, ce qui est maladif c'est de vénérer une société au point de venir vous battre et vous defendre les un les autres pour continuer de lui faire de la pub
Hades II est sur switch 2, Elden Ring et son dlc est sur Switch 2, Resident Evil 9 est sur switch 2, Dave the diver et Mina aussi...
En plus la console a 1 an, enfin bref. Pas très intéressant tout ça.
thieum Merci le génie pro Nintendo
Toi tu saute sur tous ceux qui critiquent Nintendo, alors qu’on te voit souvent critiquer la concurrence.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree : extension, juin 2024
Astro Bot : septembre 2024
Elden Ring : février 2022
Resident Evil 4 Remake : janvier 2005 / mars 2023
Resident Evil Requiem : février 2026
Death Stranding 2: On the Beach : 2025
DAVE THE DIVER : juin 2023 (Accès anticipé 2022)
Mina the Hollower : mai 2026
Balatro : février 2024
The Last of Us Part II Remastered : juin 2020 / janvier 2024
Tekken 8 : janvier 2024
Rogue Legacy 2 : avril 2022 (accès anticipé 2020).
Je suppose que tout le monde n'a pas la même définition du mot "récent".
nyseko c'est ses jeux récent, pas les les jeux récent
mais ca ne m’empêche pas de savoir que nintendo est le seul a pouvoir survivre a la suite et a l’arrêt du physique
Si tu a toujours pas compris que sony j'ai rien contre eux (suivant les gen. Soit j'y vais , soit j'y vais pas) mais par contre envers certains adorateur de la firme (tu peux aimer , mais si tu viens attaquer a côté.....
Depuis l'annonce de la fin du physique, je vois ceux qui sont déstabiliser, et j'attends de voir qui va tenir jusqu'au bout ou rentrer dans le rang.
Déjà avec l'annonce de gta6 en démat, on voit bien que ça dérange pas grand monde.
Et pendant ce temps, avant, c'etais fuke le démat a longueur de temps, puis après c'etais au tour des gkc, mais après 2028, les gkc sont nettement moins dérangeante que des code .
Donc si microsoft emboîte le pas (et il vont le faire vu que la production ses bluray va nettement diminuer), il restera que un petit artisan, qui proposera du physique ou du demat revendable.
Au moins jusqu'à la fin de la génération. Après pour la switch 3, rien n'est sûr.
En fait je comprends pas votre combat les mecs, perdez votre temps avec les fanboys. Et évitez au final de faire comme eux sinon vous valez pas mieux.
Puis Sony, Nintendo et Microsoft n'en sont pas responsables. C'est une question de personne, pas de marques.
Dans mon cas, même en étant plutôt fan de Nintendo, il faut pas croire que je suis d'accord avec toutes les conneries/provoc' d'aeris, link et cie.
fiveagainstone junaldinho