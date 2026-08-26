Admettons que le leaker lache une version PC sur le net... Vous y jouez ? ou vous attendez les versions Séries et Playstation 5 en novembre ?
Personnellement le problème c'est les leaks complet du genre, l'intrigue, mission... La MAP ca passe, les activités ... Mais le mode histoire aucune envie d'être spoilé.
Vous faites quoi ?
Sinon on oblige Rockstar à avancer la sortie du jeu à Septembre sur le PS STORE et XBOX STORE
^^
De toute manière pas de version physique, et on a l'habitude des mises a jours
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posted the 08/26/2026 at 06:43 PM by loganwolverine