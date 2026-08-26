Admettons que le leaker lache une version PC sur le net... Vous y jouez ? ou vous attendez les versions Séries et Playstation 5 en novembre ?Personnellement le problème c'est les leaks complet du genre, l'intrigue, mission... La MAP ca passe, les activités ... Mais le mode histoire aucune envie d'être spoilé.Vous faites quoi ?Sinon on oblige Rockstar à avancer la sortie du jeu à Septembre sur le PS STORE et XBOX STORE^^De toute manière pas de version physique, et on a l'habitude des mises a jours