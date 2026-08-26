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Question rapide GTA 6
Admettons que le leaker lache une version PC sur le net... Vous y jouez ? ou vous attendez les versions Séries et Playstation 5 en novembre ?




Personnellement le problème c'est les leaks complet du genre, l'intrigue, mission... La MAP ca passe, les activités ... Mais le mode histoire aucune envie d'être spoilé.



Vous faites quoi ?

Sinon on oblige Rockstar à avancer la sortie du jeu à Septembre sur le PS STORE et XBOX STORE
^^

De toute manière pas de version physique, et on a l'habitude des mises a jours
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    posted the 08/26/2026 at 06:43 PM by loganwolverine
    comments (1)
    malroth posted the 08/26/2026 at 06:46 PM
    Je joue un peu (en skippant toutes les cinematiques) et donc juste je joue un peu en open world mais c'est tout.
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