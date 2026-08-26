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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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primerose
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Hercule Poireaute
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lorem
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    posted the 08/26/2026 at 11:53 AM by primerose
    comments (6)
    jeanouillz posted the 08/26/2026 at 11:56 AM
    Retour de la physique caisse à savon de GTA IV ?
    malroth posted the 08/26/2026 at 11:56 AM
    les toutes dernieres secondes, ça veux dire qu'il prépare la suite pour le leak avec le perso ?
    oro posted the 08/26/2026 at 12:20 PM
    on en est au stade ou il vaut mieux ne plus regarder pour conserver un minimum de surprise
    loganwolverine posted the 08/26/2026 at 12:33 PM
    oro Ouaip, demain il y a la présentation, donc si le mec ne lache pas la version PC qu'il a sur le net ca sert à rien. Je voulais juste que Rockstar avance la date du jeu. Et la sortir encore une vidéo pour le gameplay a J-1 avant la présentation ca sert plus a rien
    cyr posted the 08/26/2026 at 12:39 PM
    oro ben j'ai vu aucune vidéo puisque je peux pas les lire sur mon téléphone. Néanmoins j'en ai rein a foutre


    Pas pressé pour gta6. Vraiment pas.
    oro posted the 08/26/2026 at 12:52 PM
    de toute manière tôt ou tard on y jouera (pour ceux qui le souhaitent)
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